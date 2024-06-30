Сборная Германии обыграла Данию и вышла в 1/4 финала Евро-2024

Сборная Германии одержала победу над национальной командой Дании по результатам 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Состоявшая 29 июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде встреча завершилась со счетом 2:0.

Голы забили Кай Хаверц (53-я минута, пенальти) и Джамал Мусиала (68).

«На 33-й минуте главный арбитр встречи Майкл Оливер увел команды в подтрибунное помещение из-за начавшегося града в Дортмунде, сопровождавшегося вспышками молний над стадионом. Спустя 25 минут игра была возобновлена», ― пишет «Спорт-Экспресс».

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Германии сыграет с победителем пары Испания – Грузия, которые встретятся на игре 1/8 финала 30 июня.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире принимают участие 24 сборные, команды разбиты на шесть групп.

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Ранее в этот день действующий чемпион Европы Италия проиграла сборной Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2024.

Ранее, 27 июня, сообщалось, что сборные Словакии и Румынии забили по одному мячу в ворота друг друга в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы и вышли в плей-офф турнира.

25 июня в плей-офф Евро-2024 вышли сборные Дании и Словении. Дания сыграла вничью с Сербией, Словения — с Англией, оба матча закончились со счетом 0:0.