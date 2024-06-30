Сборная Англии обыграла Словакию и вышла в четвертьфинал Евро-2024

Сборная Англии в матче 1/8 Евро-2024 в воскресенье, 30 июня, обыграла национальную команду Словакии и вышла в четвертьфинал. Встреча закончилась в дополнительное время со счетом 2:1.

У словаков единственный гол на 25-й минуте забил Иван Шранц. Англичане ответили на это точным ударом Джуда Беллингема (90 + 5-я минута), а также голом Харри Кейна (91-я). На 50-й минуте футболист английской сборной Фил Фоден также забил мяч, однако гол отменили из-за офсайда, сообщает «Спорт-Экспресс».

Следующий матч Англия сыграет со Швейцарией. Матч пройдет 6 июля в Дюссельдорфе.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире принимают участие 24 сборные, команды разбиты на шесть групп.

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29 июня сборная Германии обыграла Данию и вышла в 1/4 финала Евро-2024. Голы забили Кай Хаверц (53-я минута, пенальти) и Джамал Мусиала (68).

Ранее в этот день действующий чемпион Европы Италия проиграла сборной Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2024.