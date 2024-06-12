Та еще FIFA: продажи футбольных симуляторов в РФ выросли до 55%
В России выросли продажи футбольных симуляторов, рассказали опрошенные «Известиями» ритейлеры. Спрос на игры увеличился год к году на 55%. Популярностью пользуются как проекты EA FC, так и другие — eFootball и Football Manager. Эксперты отмечают, что люди таким образом хотят быть причастными к крупному спортивному событию — чемпионату Европы по футболу, который стартует 14 июня в Германии.
Футбольный бум
Спрос на футбольные симуляторы в России год к году вырос на 55%. Об этом «Известиям рассказали в пресс-службе Ozon.
— За апрель–май 2024-го продажи футбольных симуляторов на маркетплейсе выросли на 55% и 51% в штучном и денежном выражениях соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек остался на уровне 2023-го, — отметили в пресс-службе онлайн-площадки.
Подтверждают рост продаж и на Wildberries. Там отметили, что жители РФ стали больше интересоваться цифровыми версиями EA FC и FIFA. Схожая тенденция наблюдается и в облачном гейминге (там, где не требуется установка софта на физический носитель).
— В мае мы фиксируем высокий интерес пользователей сервиса МТС Fog Play к футбольным симуляторам. Так, количество игровых сессий выросло на 30% по сравнению с апрелем и в 5,5 раза по сравнению с маем прошлого года, — рассказал директор по облачному геймингу МТС Илья Целиков.
Самой популярной игрой стала EA FC 24, на которую пришлось 50% от всех сессий. Далее следуют FIFA 23 (45%) и FIFA 22 (15%), отметил он.
— Игры становятся всё более реалистичными и предлагают игрокам уникальные возможности для взаимодействия и соревнований. Особенно впечатляет успех EA SPORTS FC 24, что говорит о высоком качестве продукта и его способности удовлетворить запросы самой требовательной аудитории, — сказала исполнительный директор онлайн-школы в сфере геймдева и компьютерной графики XYZ Эмма Юсова.
Кроме FIFA жители РФ также интересуются такими сериями, как eFootball и Football Manager (где необходимо выступать в роли тренера команды), отметила эксперт.
Виртуальный футбол
Повышенный интерес к таким симуляторам в России связан сразу с несколькими причинами. Главная из них — грядущий чемпионат Европы по футболу, отметил креативный директор «Навигатора игрового мира» Александр Артемов.
— Другой важный фактор — грядущие Игры в Париже. Футбол — это олимпийский вид спорта, и поэтому в преддверии двух крупнейших событий многие люди хотят попробовать себя хотя бы в его виртуальном виде, — сказал эксперт.
В свою очередь, популярность прошлых частей обусловлена присутствием в них российской сборной, а также отечественных клубов, таких как «Локомотив», ЦСКА и «Спартак», пояснил Александр Артемов.
— FIFA и другие футбольные симуляторы — это доступный и понятный для всех досуг, уже практически обязательная добавка к привычным опциям дачного (и не только) отпуска. Нет ничего удивительного, что ко времени, когда начинаются выезды больших компаний за город, растет и спрос на такого рода развлечения, — сказал директор фестиваля «Стримфест» и продюсер ток-шоу «Киберспорт от А до Я» Михаил Лисецкий.
Футбол — это универсальный язык общения, а виртуальная его версия — еще и универсальный отдых, которым могут насладиться представители разных поколений, добавил он.
— Люди играют в EA FC во многом из-за того, что там можно построить собственную команду мечты в режиме Ultimate Team. В этом году разработчики добавили в него девушек, в результате геймеры получили возможность построить смешанные команды, состоящие как из женщин, так и из мужчин, — сказал главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.
Несмотря на то что изначально это нововведение было воспринято игроками неоднозначно, затем многие из них поменяли свое мнение. Это произошло из-за того, что футболистки оказались лучше мужчин-спортсменов по техническим характеристикам, таким как скорость, удар, дриблинг, добавил специалист.
— Например, испанская футболистка «Барселоны» Алексия Путельяс в EA FC превосходит по виртуальным характеристикам звезд-мужчин из той же «Барселоны», в частности Гави. Поэтому игрокам интересно ставить ее в свою команду, — отметил Евгений Харитонов.
Другая важная причина популярности FIFA в том, что это не сюжетная игра — пользователю необязательно изучать то, что было в предыдущих частях, он может просто взять и сыграть матч, добавил он.