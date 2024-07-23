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Politico сообщила о планах Нетаньяху встретиться с Трампом во время визита в США

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Фото: Global Look Press/Doug Mills
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время своего визита в США планирует встретиться с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщила газета Politico.

«Нетаньяху приезжает в Вашингтон на этой неделе, чтобы встретиться с президентом Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и законодателями на Капитолийском холме. Он также должен выступить с речью перед конгрессом в среду», — говорится в материале газеты.

По данным газеты, команды Нетаньяху и Трампа в последние дни обсуждали возможность личной встречи. Источники сообщали изданию, что она может состояться, например, во Флориде. Они также подчеркнули, что Трамп пока не дал согласия на встречу, но и не отверг эту идею.

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Ранее, 19 июля, агентство Axios сообщало, что встречу высокого уровня между США и Израилем отменили после заявления Нетаньяху об отказе американской администрации в поставке оружия Тель-Авиву на протяжении нескольких месяцев. Как сообщили источники, это было сделано, чтобы Израиль понял беспочвенность обвинений. Однако другое высокопоставленное лицо сообщило, что встречу просто отложили «из-за проблем с расписанием».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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