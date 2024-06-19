Встречу представителей Белого дома и Израиля отменили после заявления Нетаньяху

Запланированная на 20 июня встреча представителей Белого дома и Израиля была отменена после видеообращения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом в среду, 19 июня, сообщило агентство Axios.

В видеообращении Нетаньяху заявляет, что администрация США на протяжении нескольких месяцев отказывают Израилю в поставке оружия. Также он выразил надежду, что Вашингтон пересмотрит свою позицию.

«Главные советники президента Байдена были в ярости от этого видео», — говорится в материале. В США подсчитали данные обвинения «безосновательными и дерзкими».

Axios со ссылкой на чиновников США сообщило, что встречу отменили для того, чтобы Израиль понял беспочвенность обвинений. Однако другое высокопоставленное лицо сообщило, что встречу просто отложили «из-за проблем с расписанием».

Накануне, 18 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что правительство США не прекращало поставки оружия Израилю. По его словам, на паузе находится лишь передача одной партии авиационных бомб весом 0,9 т, так как в Вашингтоне опасаются по поводу их использования в густонаселенном Рафахе.

Тем временем поставки оружия Израилю пересматривает ряд стран. Так, ранее в этот день Reuters сообщило, что объемы экспорта оборонной продукции из Великобритании в Израиль упали на 95% с обострения палестино-израильского конфликта. По данным израильских СМИ, это связано с гибелью семи сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen в результате обстрела ЦАХАЛ сектора Газа 2 апреля, где среди погибших числятся три гражданина Британии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.