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В пресс-пуле Белого дома сообщили о проведении Байденом 22 июля онлайн-встреч

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Фото: Erin Schaff/Pool via REUTERS
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Президент США Джо Байден принял участие в брифинге в понедельник, 22 июля. Об этом сообщает портал Political Lore со ссылкой на заявление пресс-пула Белого дома.

Как указано, американский лидер провел в онлайн-формате встречи по вопросам внутренней и национальной безопасности, в том числе с участием своего советника Джейка Салливана.

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Ранее в этот день ведущий Fox News Брет Байер потребовал доказательств того, что Байден жив. Он обратил внимание на то, что от президента не было обращения на камеру или заявления в Овальном кабинете. При этом бывший советник в администрациях экс-лидеров США Билла Клинтона и Джорджа Буша – младшего Стив Джилл в эфире GBNews также выразил сомнения, что действующий глава государства жив.

Байден отказался от участия в президентской гонке и поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов 21 июля. Он также пообещал позднее назвать детали своего решения. По данным CNN, он принял это решение после совещания с двумя ближайшими советниками — Майком Донилоном и Стивом Рикетти. Байден также сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку.

Уведомление о ее выдвижении Харрис поступило в избирком США 22 июля.

Политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» отметил, что причина выхода президента США из предвыборной гонки, скорее всего, связана с обострением проблем со здоровьем на фоне коронавируса. Он также отметил, что, вероятнее всего, если бы Байден продолжил участвовать в президентской гонке, для него это могло закончиться летальным исходом.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.

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