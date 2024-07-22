На Украине сообщили о взрывах в Харькове
В Харькове, на востоке Украины, прогемел взрыв. Об этом 22 июля сообщило издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрыве в Харькове», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.
Накануне также сообщалось о взрывах в Харькове, днем ранее — в Киеве и Запорожье. В тот день в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях объявляли воздушную тревогу.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.