Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы прогремели в Харькове на Украине. Об этом 21 июля сообщает украинский «24 канал».
«Взрывы в Харькове», — говорится в публикации в Telegram-канале.
Согласно данным министерства цифровой трансформации, в настоящий момент в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировало.
Ранее, 20 июля, сообщалось, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье были слышны взрывы. В Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях объявляли воздушную тревогу. В российском оборонном ведомстве эти сообщения не комментировали. Также взрывы прогремели в Киеве.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.