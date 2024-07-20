Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Взрывы прогремели в Киеве. Об этом 20 июля сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Согласно информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в настоящее время сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины.

В Минобороны России информацию о взрывах не комментировали.

Ранее, 19 июля, сообщалось о взрывах в Полтаве. Отмечалось, что в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.