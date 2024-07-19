Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве

Взрыв прогремел в Полтаве на Украине. Об этом 19 июля сообщило украинское издание «Общественное».

Согласно информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в настоящее время в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Ранее, 18 июля, сообщалось о взрывах в пригороде Днепра (до 2016 года город носил название Днепропетровск), а также о взрывах в Днепре и Кривом Роге.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.