Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Днепра
Взрывы слышны в пригороде Днепра (до 2016 года город носил название Днепропетровск). Об этом 18 июля сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В пригороде Днепра раздался звук взрыва. <...> На востоке Украины объявлена воздушная тревога», — говорится в Telegram-канале телеканала.
При этом украинское издание «Зеркало недели» предполагает, что могла сработать система противовоздушной обороны (ПВО).
В Минобороны России данную информацию не комментировали.
Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Днепре и Кривом Роге. В то же время в Днепропетровской области звучал сигнал воздушной тревоги, согласно информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.