В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы. Об этом 20 июля сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Сообщают о звуках взрывов в Запорожье», — говорится в публикации.
По информации динамической карты воздушной тревоги, на Украине сирена звучит в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях.
Минобороны РФ данное сообщение никак не комментировало.
Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Киеве. В Минобороны России информацию о взрывах также не комментировали.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.