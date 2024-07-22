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В Раде спрогнозировали уход Зеленского в случае победы Трампа на выборах США

Шевченко: Зеленский уйдет в отставку, если Трамп победит на выборах в США
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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Лидер Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, уйдет в отставку, если кандидат в президенты США от Республиканской партии победит на выборах. Об этом 22 июля заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

«Думаю, он (Трамп. — Ред.) заставит уйти нашего президента [Зеленского] в отставку и заставит нового главу парламента подписать мирное соглашение (с Россией. — Ред.) с обоюдными уступками», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, Россия оставит за собой Крым, а Запорожская и Херсонская области войдут в состав Украины, добавляет «Газета.Ru».

При этом Донбасс также будет закреплен за Киевом, но «на правах конфедерации». Украину не возьмут в Евросоюз и НАТО, русский язык станет снова языком межнационального общения в стране, а радикальные деятели «будут вынуждены покинуть территорию Украины», указал Шевченко.

Депутат также спрогнозировал подписание Москвой и Вашингтоном договора о стратегических наступательных вооружениях, а Россия и Евросоюз выделят средства на восстановление инфраструктуры на территории Украины.

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Накануне президент США Джо Байден отказался от участия в президентской гонке и поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов 21 июля. Он также пообещал позднее назвать детали своего решения. При этом глава государства сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку.

19 июля Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. После беседы он рассказал, что планирует провести встречу с бывшим американским лидером. Экс-президент США, в свою очередь, назвал этот разговор очень хорошим. Телеканал CNN 21 июля отметил, что Зеленский сменил тон относительно переговоров с Россией из-за поведения Трампа и тяжелой ситуации на фронте

Трамп неоднократно заявлял о том, что он может прекратить конфликт на Украине. Последний раз такое заявление он делал 21 июля. Трамп также говорил об этом 27 июня на дебатах с президентом США Джо Байденом. 23 июня Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации. 16 июня он пообещал, что положит конец многомиллиардным траншам киевскому режиму, раскритиковав пакет помощи Украине на $60 млрд от Вашингтона.

Трамп выдвинул сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты США 15 июля. Вэнс неоднократно публично осуждал решения действующего президента Байдена. Так, он назвал одобрение ударов Украины по территориям РФ «безумным» решением, которое приближает мир к масштабному конфликту. Он также призывал к ограничению дополнительной помощи Украине, подготовив законопроект, согласно которому поставки оружия на Украину и влияние Джо Байдена на решение об этих поставках будут значительно ограничены.

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