Экс-президент США Дональд Трамп снова пообещал урегулировать конфликт между Россией и Украиной до того, как он займет Овальный кабинет. Об этом он заявил 20 июля на митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс (штат Мичиган).

«Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую (этот ужасный украинский конфликт. — Ред.). Я единственный, кто может сделать заявление: я предотвращу третью мировую войну», — сообщил Трамп.

Трамп неоднократно заявлял, что положит конец конфликту на Украине. Одно такое заявление недавно прозвучало 27 июня на дебатах президента США Джо Байдена и Трампа. Экс-глава заявил, что сможет урегулировать конфликт на Украине, однако считает условия РФ неприемлемыми.

Тогда президент России заявил, что Москва серьезно относится к заявлениям Трампа и видит в них готовность и желание остановить конфликт. Однако Зеленский выражал обеспокоенность заявлениями Трампа о готовности быстро завершить конфликт и утверждал, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта приведет к потере Киевом своих территорий.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков еще в январе отметил, что у России пока что нет представления, каким образом Трамп намерен добиться столь быстрого урегулирования конфликта.

Между тем 19 июля состоялся телефонный разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, в ходе которого экс-лидер США пообещал, что в случае победы на президентских выборах в ноябре принесет «мир во всём мире» и положит конец украинскому конфликту. Он также назвал этот разговор очень хорошим.

Зеленский после беседы рассказал, что планирует провести встречу с бывшим американским лидером. Кроме того, он поздравил кандидата в президенты США с его выдвижением от Республиканской партии, а также подчеркнул «жизненную важность двухпартийной и двухпалатной американской поддержки» для защиты Украины.

После этого пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в эфире национального телемарафона сообщил, что бывший президент США Дональд Трамп может приехать на Украину для личной встречи с главой государства Владимиром Зеленским. Как отметил Никифоров, было зафиксировано «принципиальное согласие» на эту встречу.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.