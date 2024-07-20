В офисе Зеленского допустили приезд Трампа на Украину

Бывший президент США Дональд Трамп может приехать на Украину для личной встречи с главой государства Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. Об этом в субботу, 20 июля, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в эфире национального телемарафона.

«Вчера во время разговора [Трампа и Зеленского]) действительно обсуждалось, когда и где это должно произойти. Но конкретика очень преждевременна — и формат, и время, и место», — приводит его слова издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Как отметил Никифоров, было зафиксировано «принципиальное согласие» на эту встречу.

19 июля состоялся телефонный разговор Трампа и Зеленского, в ходе которого экс-лидер США пообещал, что в случае победы на президентских выборах в ноябре принесет «мир во всём мире» и положит конец украинскому конфликту. Он также назвал этот разговор очень хорошим.

Зеленский после беседы рассказал, что планирует провести встречу с бывшим американским лидером. Кроме того, он поздравил кандидата в президенты США с его выдвижением от Республиканской партии, а также подчеркнул «жизненную важность двухпартийной и двухпалатной американской поддержки» для защиты Украины.