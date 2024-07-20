Президент Украины Владимир Зеленский, срок которого истек 20 мая, планирует провести встречу с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он сам заявил 20 июля после телефонного разговора с экс-главой Белого дома.

«Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно длительным», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, Зеленский поздравил кандидата в президенты США с его выдвижением от Республиканской партии, а также подчеркнул «жизненную важность двухпартийной и двухпалатной американской поддержки» для защиты Украины.

Также лидер киевского режима отметил, что его страна «всегда будет благодарна США за помощь» в конфликте на Украине.

Накануне, 19 июля, состоялся телефонный разговор Трампа и Зеленского, в ходе которого экс-лидер США пообещал, что в случае победы на президентских выборах в ноябре принесет «мир во всем мире» и положит конец украинскому конфликту.

О намерении Трампа провести первый за четыре года телефонный разговор с Зеленским ранее, 18 июля, сообщил телеканал CNN. Отмечалось, что этот разговор пройдет на фоне растущих в Европе опасений по политике Трампа в случае его избрания на пост президента в ноябре.

До этого, 16 июля, ирландский журналист Чей Боуз отметил, что заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Трамп, в случае победы, выступит за мирное урегулирование конфликта на Украине, было плохой новостью для западных лидеров.

Экс-глава Белого дома не раз критиковал США за поддержку Украины, заявляя, что американский бюджет необходимо тратить на американцев, а не отправлять деньги Киеву. Также он сообщал, что сможет урегулировать ситуацию на Украине еще до «прихода в Белый дом».

4 июля президент России Владимир Путин отметил, что Москва серьезно относится к заявлениям Трампа и видит в них готовность и желание остановить конфликт.

Однако Зеленский еще 19 января выражал обеспокоенность заявлениями Трампа о готовности быстро завершить конфликт и утверждал, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта приведет к потере Киевом своих территорий.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что у России пока что нет представления, каким образом Трамп намерен добиться столь быстрого урегулирования конфликта.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.