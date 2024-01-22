В Кремле оценили заявление Трампа о намерении добиться мира на Украине

У России пока что нет представления, каким образом бывший президент США Дональд Трамп намерен добиться мирного урегулирования на Украине в случае своего повторного избрания. Об этом 22 января заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, у нас нет понимания, как это может быть осуществимо, и никаких контактов на этот счет не было», — сказал он на брифинге.

О своем намерении неким образом добиться мирного урегулирования ситуации на Украине Трамп в очередной раз заявил 20 января на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир. При этом он не указал, сколько для этого потребуется времени и что именно он планирует сделать.

Ранее, 19 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его пугают слова Трампа про урегулирование украинского конфликта всего за 24 часа. До этого Зеленский также выразил мнение, что план бывшего американского президента приведет к потере Киевом своих территорий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.