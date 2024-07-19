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CNN узнал о намерении Трампа созвониться с Зеленским 19 июля

CNN: Трамп планирует поговорить с Зеленским по телефону 19 июля
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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Бывший американский лидер Дональд Трамп планирует 19 июля провести первый за четыре года телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. Об этом 18 июля сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Однако, исходя из информации одного из собеседников телеканала, графики лидеров стран часто меняются. Данный телефонный звонок обсуждался уже какое-то время, чтобы подобрать удобный момент для его проведения.

Первый разговор экс-президента США и украинского лидера состоится на фоне растущих в Европе опасений по политике Трампа в случае его избрания на пост президента в ноябре, отметил телеканал.

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Ранее, 16 июля, ирландский журналист Чей Боуз отметил, что заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Трамп в случае победы выступит за мирное урегулирование конфликта на Украине, было плохой новостью для западных лидеров.

Трамп не раз критиковал США за поддержку Украины, заявляя, что американский бюджет необходимо тратить на американцев, а не отправлять деньги Киеву. Также он сообщал, что сможет урегулировать ситуацию на Украине еще до «прихода в Белый дом». Тогда президент России заявил, что Москва серьезно относится к заявлениям Трампа и видит в них готовность и желание остановить конфликт. Однако Зеленский выражал обеспокоенность заявлениями Трампа о готовности быстро завершить конфликт и утверждал, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта приведет к потере Киевом своих территорий.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков еще в январе отметил, что у России пока что нет представления, каким образом Трамп намерен добиться столь быстрого урегулирования конфликта.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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