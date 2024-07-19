Ход слоном: как Трамп превратил съезд республиканцев в шоу

На завершившемся в США съезде Республиканской партии Дональд Трамп, официально утвержденный кандидатом в президенты, призвал страну к единству. Однако американское общество расколото на два лагеря и никакие выборы эту ситуацию спасти не смогут, уверены эксперты. Тем не менее та часть электората, которая поддерживает Трампа, явно была в восторге от последнего дня конвента: экс-президент впервые высказался о покушении на себя, публика вытирала слезы, а известный актер Халк Хоган в эмоциях разорвал на себе майку. Трамп прокомментировал острые темы внутренней и внешней политики, пообещал покончить с конфликтами на Украине и в секторе Газа и даже наладить отношения с Ким Чен Ыном, так как уверен, что тот по нему «скучает». Чем еще запомнился финальный день съезда — в материале «Известий».

«Я не должен быть здесь!»

В США завершился съезд Республиканской партии, по итогам которого Дональда Трампа официально номинировали в качестве кандидата в президенты. Если в первые дни мероприятия члены партии ограничивались громкими, но достаточно сдержанными выступлениями, то его завершение получилось, пожалуй, даже чрезмерно эмоциональным.

Помимо членов семьи Трампа, включая сына Эрика и супругу Меланию, которая в последнее время очень редко появлялась на публике, перед собравшимися выступили американский евангелист и миссионер Франклин Грэхэм и рестлер Халк Хоган. Выступление Хогана запомнилось больше остальных. В ходе агитации он заявил, что всё это время предпочитал не лезть в политику, но не смог остаться в стороне после покушения на Трампа. Обстановка накалилась настолько, что во время своей эмоциональной речи он разорвал футболку.

«Они стреляли в моего парня! Они пытались убить следующего президента США! Довольно! Это уже слишком! И я требую, чтобы началась безумная трампомания, братья», — кричал Хоган с трибуны, разрывая на себе майку.

Данный перформанс Трампу, очевидно, понравился: он послал Хогану воздушный поцелуй.

Халк Хоган Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Выделился и миссионер евангелистского движения Франклин Грэхэм. В своей речи он заявил, что именно Господь уберег Америку, сохранив жизнь Трампу. Он зачитал длинную молитву за здравие экс-президента и его кандидата в вице-президенты. Зрители истово молились.

«В прошлую субботу в Батлере, штат Пенсильвания, президент Трамп пережил околосмертельный опыт. Без сомнения. Но Бог пощадил его жизнь», — отметил Грэхэм.

Не менее эмоциональным было и выступление самого Трампа, оно продлилось более полутора часов. Экс-президент начал с официального принятия его третьего подряд выдвижения кандидатом в президенты от Республиканской партии и сразу же перешел к подробному и очень эмоциональному описанию событий во время покушения. После чего практически со слезами на глазах заявил: «Я не должен быть здесь!» Эти слова нашли отклик среди публики, которая нескончаемо кричала: «Нет, ты должен!»

Трамп продолжил, заявив, что находится на сцене только благодаря милости всемогущего Бога. Он также высказал слова поддержки семьям погибшего пожарника и пострадавших в ходе стрельбы на митинге в Пенсильвании и поцеловал униформу убитого «трамписта».

Не обошлось и без критики его пока главного оппонента — Джо Байдена, хотя в этот раз ей было уделено гораздо меньше времени. Он упомянул имя действующего президента всего однажды.

Фото: REUTERS/Jeenah Moon

«Если взять десять худших президентов в истории Соединенных Штатов и сложить их, то они не нанесут такого ущерба, какой нанес Байден. Я больше не буду использовать это имя. Только один раз. Ущерб, который он нанес, немыслим», — уверен Трамп.

Культ личности Трампа

Перформанс на съезде вызывает вопросы, так как коллективный Запад, и в частности США, постоянно критикует авторитарные режимы за чрезмерное злоупотребление так называемым культом личности в ходе публичных и массовых мероприятий, но при этом сам пользуется этими приемами, отмечают эксперты.

— Перед нами обычное двоемыслие, которое старо как мир и выражается в старой максиме «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». Политика никогда не обходится без элементов представления, да еще и с использованием религиозных, квазирелигиозных ритуалов. И это свойственно не только Востоку, но и вполне себе «цивилизованному» Западу, — сказал «Известиям» доцент НИУ ВШЭ Михаил Миронюк.

Эксперт, однако, полагает, что сводить всё к культу личности не следует, хотя любой публичный политик нуждается во внимании.

— Публичная политика в США имеет давние традиции театрального представления с некоторыми религиозными элементами. Разрывание рубашки, майки, футболки, слезы и тому подобное могут быть импровизацией, но успешная импровизация хороша как часть сценария. Напомню, что публичная часть летнего саммита НАТО была поставлена профессионалами-киноделами из Голливуда. Я не знаю, кто ставил этот съезд, но схемы типичны. Таковы законы жанра, пусть этот жанр и называется публичной политикой, не в техническом смысле, а в публичном проявлении. И демократии, и недемократии этот жанр освоили в совершенстве, — рассуждает Михаил Миронюк.

Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Впрочем, Трамп и до этого был иконой для радикальной части республиканцев, говорит «Известиям» завлабораторией политической географии и современной геополитики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков.

— Это, как правило, «средняя Америка», которая пострадала после кризиса 2007–2009 годов. Их экономическая ситуация ухудшилась, и многих это радикализировало. Трамп стал символом борьбы с истеблишментом еще задолго до покушения. А выстрелы в Пенсильвании сделали его практически мессией. Он, конечно, не погиб, но мог погибнуть, защищая интересы этих людей. Но все-таки я бы сильно не переоценивал сюжет с культом личности, — считает Дмитрий Новиков.

Как изменился Трамп и его взгляды

Во время съезда Трамп упомянул множество внутренних проблем, с которыми столкнулись США в последние годы. Особый акцент он сделал на миграционный кризис, вызванный, по мнению экс-президента, администрацией демократов. Не обошлось и без комментариев в области внешней политики. Трамп заявил, что многие конфликты не случились бы, если бы не действия текущей администрации, и пообещал их решить.

«Я покончу со всеми международными кризисами, которые создала нынешняя администрация, включая ужасную войну России и Украины, которая никогда бы не случилась, будь я президентом. И войну, вызванную нападением на Израиль, которая никогда бы не случилась, если бы я был президентом. Иран был сломлен, у него не было денег», — уверенно сказал экс-глава Белого дома.

Трамп также пообещал наладить отношения с Пхеньяном, полагая, что лидер КНДР Ким Чен Ын по нему скучает.

Фото: REUTERS/Jeenah Moon

В экспертном сообществе в настоящий момент идет дискуссия, насколько изменились подходы Дональда Трампа по сравнению с его избирательной кампанией в 2016 году. И единства в этом вопросе нет. Например, экс-советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в сенате Джим Джатрас считает, что он мало чем отличается от того, кем был в 2016 году.

— Некоторые считают, что после инцидента со стрельбой он стал менее агрессивным. Я этого не вижу. Если мы послушаем его речь, то она была очень длинной и бессвязной. Кажется, что он перескакивает с одной мысли на другую. Возможно, у него есть общее представление о том, что он хочет сказать, но он импульсивен и говорит всё подряд, в том числе то, что другие люди не хотят говорить. Именно это и нравится его сторонникам, и именно поэтому его ненавидят противники. Они не считают его ответственным, — сказал «Известиям» Джим Джатрас.

В то же время Дмитрий Новиков полагает, что текущий Трамп существенно отличается от кандидата восьмилетней давности.

— Трамп 2016 года — это аутсайдер, который совершенно случайно победил с точки зрения политтехнологов и истеблишмента. Это был человек без команды и, по сути, без партии, потому что республиканцы выдвинули его довольно неохотно, мало веря в его победу. У него не было достаточно кадров для замещения важных государственных должностей. Сейчас Трамп — это безоговорочный лидер партии, это политик не просто с партией, а со своей партией, — считает Дмитрий Новиков.

Во время своего выступления Трамп заявил, что нельзя допустить раскола американского общества после выборов, и призвал к единству. Однако многие эксперты считают, что Америка давно разделена на два лагеря и никакие выборы это не исправят.

Фото: REUTERS/Andrew Kelly

— Есть примерно 35–40% населения, которые считают его «оранжевым спасителем», и 35–40% населения, которые считают его «оранжевым Гитлером». Некоторые люди посередине не знают или не могут определиться. Эта страна разделена гораздо сильнее, чем в 1861 году, и тот, кто проиграет в ноябре, не будет считать, что проиграл справедливо. Доверие к американским выборам сейчас очень низкое. Мы не похожи друг на друга, мы не любим друг друга. Мы не можем найти согласия по многим вопросам, — полагает Джим Джатрас.

Тем временем до сих пор нет понимания, кто станет соперником Трампа на предстоящих выборах. Демократическая партия отложила процесс выдвижения своего кандидата. Изначально демократический национальный комитет должен был собраться 19 июля. И предполагалось, что он безоговорочно поддержит кандидатуру Джо Байдена. Но теперь голосование членов партии по этому вопросу перенесено на август, объявила партия. При этом в США упорно ходят слухи о грядущем выходе действующего президента из гонки. В Белом доме, правда, так же упорно эту информацию не подтверждают.