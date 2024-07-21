Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, сменил тон относительно переговоров с Россией из-за поведения экс-главы США Дональда Трампа и тяжелой ситуации на фронте. Об этом 20 июля сообщил телеканал CNN со ссылкой на бывшего американского посла на Украине Джона Хербста.

«Бывший посол США в Украине Джон Хербст назвал вероятным изменение тона Зеленского реакцией на события, разворачивающиеся в США, где бывший президент Дональд Трамп в понедельник объявил своим напарником убежденного критика поддержки Украины Джей Ди Вэнса», — говорится в публикации.

В материале отметили, что сейчас Киев столкнулся с двумя проблемами: сложной фронтовой ситуацией и политической неопределенностью относительно уровня будущей поддержки со стороны Запада.

Ранее, 19 июля, состоялся телефонный разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, в ходе которого экс-лидер США пообещал, что в случае победы на президентских выборах в ноябре принесет «мир во всем мире» и положит конец украинскому конфликту. Он также назвал этот разговор очень хорошим.

Зеленский после беседы рассказал, что планирует провести встречу с бывшим американским лидером. Кроме того, он поздравил кандидата в президенты США с его выдвижением от Республиканской партии, а также подчеркнул «жизненную важность двухпартийной и двухпалатной американской поддержки» для защиты Украины.

После этого пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в эфире национального телемарафона сообщил, что бывший президент США Дональд Трамп может приехать на Украину для личной встречи с главой государства Владимиром Зеленским. Как отметил Никифоров, было зафиксировано «принципиальное согласие» на эту встречу.

Также Трамп неоднократно заявлял о том, что он может прекратить конфликт на Украине. Последний раз такое заявление он делал 21 июля. Трамп также говорил об этом 27 июня на дебатах с президентом США Джо Байденом. 23 июня Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации. 16 июня он пообещал, что положит конец многомиллиардным траншам киевскому режиму, раскритиковав пакет помощи Украине на $60 млрд от Вашингтона.

Трамп выдвинул сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты США 15 июля. Вэнс неоднократно публично осуждал решения действующего президента Байдена. Так, он назвал одобрение ударов Украины по территориям РФ «безумным» решением, которое приближает мир к масштабному конфликту. Он также призывал к ограничению дополнительной помощи Украине, подготовив законопроект, согласно которому поставки оружия на Украину и влияние Джо Байдена на решение об этих поставках будут значительно ограничены.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.