В Бурятии после обрушения моста возбудили уголовное дело

В Республике Бурятия следователи возбудили уголовное дело после обрушения моста через реку Большой Зангисан. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) республики.

«По факту обрушения участка моста на 142-м км автодороги А-333 Култук – Монды на территории Тункинского района Республики Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что сейчас следователи пытаются установить все обстоятельства инцидента, изымают необходимые документы для дальнейшего расследования. Также был произведен осмотр места происшествия.

Об обрушении моста в Бурятии на участке трассы А-333 Култук – Монды у границы с Монголией стало известно в этот же день. На данный момент движение на участке перекрыто. Для возобновления транспортного сообщения планируются работы по отсыпке подходов к мосту скальным грунтом.

Позднее стало известно, что в двух районах Бурятии ввели режим ЧС из-за обрушения моста. На данный момент в устранении последствий обвала моста задействовано 20 единиц техники, два фронтальных погрузчика и один экскаватор. В ближайшее время планируется увеличить количество оборудования до 25. Специалисты будут работать всю ночь в две смены. На восстановительные работы уйдет 15 часов.