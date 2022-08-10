Недолго жданный переход: что изменит новый мост через Шексну

Под залпы фейерверков цвета триколора жители Вологодской области встретили открытие Архангельского моста через реку Шексну в Череповце . Уже 11 августа по нему проедут первые машины. В церемонии открытия 10 августа онлайн принял участие Владимир Путин. Новый мостовой переход сократит расстояние для транзитных перевозок, станет новой транспортной артерией в области и поможет в развитии города . Опрошенные «Известиями» эксперты убеждены, что мост полностью оправдает выделенные на него средства и поможет освоить левый берег Шексны для комфортной жизни череповчан.

Мост на опережение

Известный с советских времен план «Пятилетку — в три года!» реализовали современные строители Вологодской области . В преддверии их профессионального праздника Владимир Путин поблагодарил всех рабочих, инженеров и проектировщиков за труд, и констатировал, что мост построен раньше намеченных сроков.

— Широкий, протяженный, благоустроенный мостовой переход через Шексну построен с опережением планов. Вы, его создатели, хорошо понимали, насколько мост нужен городу, всему региону, и приложили все силы, проявили упорство и, скажу прямо, самоотверженность для достижения результата . И этот результат налицо, — сказал Владимир Путин.

Так, выражение «обещанного три года ждут» стало пророческим для жителей области. Только в этом случае — всего три года . Первая свая сооружения была поставлена в августе 2019 года, а целиком объект готовился к сдаче в 2025-м, рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время открытия. По его словам, сооружение было построено в рекордно короткие сроки — всего за тысячу дней. Первые машины проедут по новому мосту уже в четверг — 11 августа в 11:00 , уточнил он.

Недолго жданный переход Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии открытия нового мостового перехода через реку Шексну в Череповце Фото: Официальный сайт президента РФ

Теперь Череповец будет соединен, в одном транспортном кольце будут завязаны четыре крупнейших микрорайона города, сказал Олег Кувшинников. Это позволит разгрузить Октябрьский мост, на котором любая авария могла парализовать город, считает он.

Сенатор от Вологодской области, бывший мэр Череповца Елена Авдеева пояснила «Известиям», что Архангельский мост значит намного больше, чем просто переход через Шексну . По ее словам, он коренным образом изменит жизнь города и даст импульс развитию жилищного строительства. Так, на левом берегу Шексны появятся девять микрорайонов и новые инвест-площадки для малого и среднего предпринимательства , добавила сенатор.

— Это удобно и для жителей области, и для наших крупных промышленных предприятий — «Северстали» и «ФосАгро». За 1000 дней строители, которые отмечают свой профессиональный праздник 14 августа, сделали подарок Вологодчине. Новый мост — уже любимый жителями объект, — сказала она.

Губернатор области, в свою очередь, обещал, что на левом берегу реки Шексны по новому генплану за 10 лет будет возведено 1,5 млн кв. м жилья для металлургов, химиков и строителей. Также появится три школы, восемь дошкольных учреждений, взрослая и детская поликлиники , школа искусств, рекреационные площадки, зоны отдыха и набережные.

Объединяя Россию

Строительство моста потребовало около 20 млрд рублей , напомнил Владимир Путин. Как заявил «Известиям» доцент института экономики и финансов Государственного университета управления Артем Савостицкий, ввести мост в эксплуатацию раньше срока позволило опережающее финансирование строительства .

— Экономический эффект от работы нового моста будет в разы больше выделенных средств . Благодаря новой транспортной развязке город получает мощный импульс для своего развития. Кроме того, мост будет полезен и другим регионам, например Ярославской и Ленинградской областям . Транзитный транспорт из этих регионов раньше терял не менее 40 минут, поскольку единственная магистраль проходила через самый центр города, — пояснил эксперт.

Недолго жданный переход Фото: Правительство Вологодской области

Теперь Архангельский мост станет частью инфраструктурного каркаса Северо-Западного и Центрального федеральных округов , считают власти. Он поможет Вологодчине укрепить связи со столичным регионом. Причем, строительство нового моста скажется и на междугородних переездах: благодаря нему расстояние от Череповца до Москвы сократится на 132 км . Сейчас по этому мосту пойдет большой поток транзитного и грузового транспорта, сказал губернатор. По его словам, мост станет новой артерией, которая пройдет через Череповец в Сергиев Посад и Москву, а также через две федеральные трассы: Вологда — Санкт-Петербург и Вологда — Москва .

Министр транспорта РФ Виталий Савельев, выступая на открытии, доложил президенту, что в ближайшие пять лет будет построено или реконструировано еще 650 мостов на территории России .

Глава государства во время церемонии также коснулся достижений России в жилищном строительстве. По его данным, в 2021 году было введено 92 млн кв. м жилья, отремонтированы тысячи километров дорог и построены важные объекты инфраструктуры .

— Миллионы настоящих мастеров которые создают сегодня облик современной России, трудятся в сфере строительства, — заключил президент.

Отдельно Владимир Путин коснулся помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые оказывают российские строители, проявляя мужество и профессионализм.