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Путин по видеосвязи дал старт движению по Архангельскому мосту в Череповце
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Путин по видеосвязи дал старт движению по Архангельскому мосту в Череповце

Путин назвал возведение Архангельского моста достойным результатом работы всей строительной отрасли России
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Фото: Официальный сайт губернатора Вологодской области
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Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Архангельского моста через реку Шексну. Торжественное открытие моста состоялось в среду, 10 августа, в городе Череповец Вологодской области. Российский лидер участвовал в церемонии по видеосвязи.

«Возведение этого моста — один из ярких и достойных результатов работы всей строительной отрасли России. Несмотря на непростую ситуацию, она уверенно демонстрирует эффективность, работает действительно ударно, выходит на новые рекордные показатели и по праву считается одним из локомотивов национальной экономики», — сказал президент.

Помимо этого глава государства отметил достижения в жилищном строительстве. Он сообщил, что в прошлом году были проложены и отремонтированы тысячи километров дорог, построены важные объекты соцсферы и производственной инфраструктуры. Также в 2021 году было введено 92 млн кв. м жилья.

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Запуск Архангельского моста стал важным событием для региона. Новый автомобильный маршрут, который был запущен одновременно с ним, свяжет между собой четыре крупных микрорайона Череповца, а также упростит транспортную доступность производственных площадок крупных компаний — «Северстали» и «Фосагро». Он также разгрузит движение на Октябрьском мосту, который ранее был единственным в городе, и создаст условия для активного развития территорий за рекой Шексной.

В июле губернатор области Олег Кувшинников рассказал, что длина нового моста составляет 1,132 км, ширина — 30,6 м. На стройплощадке над его сооружением три года работало более 880 человек — и дорожные, и мостостроители. На мосту также установлены 1188 светильников.

Изначально сдача объекта в эксплуатацию планировалась на 2025 год, однако строительство было завершено раньше срока.

Ранее, 29 июля, вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с Владимиром Путиным сообщил, что в текущем году планируется ввести в эксплуатацию три этапа трассы М-12 Европа — Западный Китай, которая входит в федеральный проект «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа Западный Китай».

Трасса улучшит автосообщение между Московской, Владимирской, Свердловской, Нижегородской, Тюменской и Челябинской областями, а также республиками Татарстан и Чувашия. В частности, постройка этой автодороги даст возможность проехать без единого светофора 2 тыс. км от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга.

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