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На границе с Монголией в Бурятии обрушился мост

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Бурятии на участке трассы А-333 «Култук-Монды» у границы с Монголией обрушился мост. Об этом сообщает 21 июля министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики.

По предварительным данным, путепровод обвалился из-за земляного полотна. На данный момент движение на участке перекрыто.

«21 июля 2024 года в 15:10 (20:15 мск.) на 142-м км автодороги А-333 (мост через р. Больщой Зангисан) остановлено движение автомобильного транспорта», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

На месте происшествия работают специалисты ФКУ Упрдор «Южный Байкал», а также представители подрядной организации.

Уточняется, что для возобновления движения на трассе А-333 Култук — Монды планируются работы по отсыпке подходов к мосту скальным грунтом». В них будут задействовать 20 единиц техники. Ее направили из города Слюдянка Иркутской области и бурятского села Харбяты.

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Ранее, 19 июня, в Приморском крае вблизи села Покровка Яковлевского округа на автодороге Кировка — Николо-Михайловка — Яковлевка произошло обрушение моста. Движение на участке было перекрыто, объезд осуществлялся по альтернативному маршруту через село Достоевка.

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