В двух районах Бурятии ввели режим ЧС из-за обрушения моста
На территории Тункинского и Окинского районов в Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за обвала моста на федеральной трассе А-333. Об этом 21 июля сообщает правительство республики.
Дорожное сообщение оборвалось с пятью поселками Тункинского и всеми населенными пунктами Окинского районов. По данным из открытых источников, в Окинском районе находятся 15 населенных пунктов.
«Для туристов, направляющихся на курорт «Нилова Пустынь», организованы пункты временного размещения, подвоз воды и горячее питание», — сообщили в Telegram-канале правительства.
На данный момент в устранении последствий обвала моста задействовано 20 единиц техники, два фронтальных погрузчика и один экскаватор. В ближайшее время планируется увеличить количество оборудования до 25. Специалисты будут работать всю ночь в две смены. На восстановительные работы уйдет 15 часов.
Об обрушении моста в Бурятии на участке трассы А-333 Култук – Монды у границы с Монголией стало известно в этот же день. На данный момент движение на участке перекрыто. Для возобновления движения планируются работы по отсыпке подходов к мосту скальным грунтом.