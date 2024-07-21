В Совфеде допустили улучшение отношений РФ и США при Трампе

Рациональность кандидата в президенты США Дональда Трампа может помочь в улучшении российско-американских отношений, однако невозможно заявлять, что он является пророссийским политиком. Об этом 21 июля «Известиям» заявил заместитель председателя комитета Совета федерации Федерального собрания РФ по Международным делам Андрей Климов.

«Трамп будет верен собственным целям и интересам США. Он также будет защищать интересы той группы американцев, которые помогают ему идти к победе. Но при Трампе возможны серьезные сдвиги в российско-американских отношениях, так как он более рационален и менее заточен на неолиберальных идеях, чем вся эта компания: Клинтон, Обама и (действующий президент США Джо Байден. — Ред.)», — сказал он.

Климов также указал, что решение Байдена сняться с президентской гонки не является чем-то удивительным, так как его близкий круг советников и союзников понимал, что его участие в выборах является бесперспективным. По мнению зампреда, решающим аргументом в данной ситуации стало желание демократов попытаться «протащить как-нибудь своего кандидата, возможно, нынешнюю вице-президент [Камалу Харрис]» и не потерять места в палатах Конгресса страны.

«Теперь остается посмотреть кто официально займет пост кандидата от демократов. Хотя я думаю, что кто бы им не стал, шансы Трампа все равно будут значительно выше. Судя по всему, собираются назначить Харрис, но это нужно утвердить в соответствие с протоколом демократов, это не Конституция США определяет, а внутренние правила партии. Они постараются быстро это урегулировать и, пользуясь тем, что Байден до января еще президент, попытаются весь административный ресурс использовать в этих целях», — указал Климов.

Ранее в этот день сообщалось, что Джо Байден отказался от участия в президентской гонке. Президент США также пообещал подробнее рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на неделе. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в его переизбрании.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала отказ от участия Байдена в президентской гонке, заявив, что следующим шагом должно стать расследование сговора американских СМИ и политических кругов, которые скрывали факты о ментальном состоянии политика. Она также усомнилась в самостоятельности решения Байдена, отметив, что заявление было сделано от его лица, а не им самим.

В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон призвал Байдена немедленно уйти в отставку, так как если он не в состоянии баллотироваться на пост президента, он не должен занимать эту должность.

Кроме того, 17 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что во время президентского срока Трампа между США и другими странами присутствовал диалог, что выгодно отличает его от Байдена.

Трамп также заявлял в интервью Bloomberg, что у них с президентом РФ Владимиром Путиным были хорошие отношения, а взаимодействию России и США «никогда не угрожали конфликты». Также он рассказал, что не является сторонником антироссийских санкций.

При этом еще в начале июня Путин заявил, что Россия будет работать с любым избранным президентом США. Вместе с тем он выразил уверенность, что после президентских выборов политика Вашингтона на российском направлении не изменится.

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.