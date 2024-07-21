В Совфеде сочли незначительными последствия выхода Байдена из предвыборной гонки

Выход действующего лидера США Джо Байдена из президентской гонки почти ничего не меняет, так как среди избирателей его влияние практически равнялось нулю. Об этом 21 июля «Известиям» заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«В последние месяцы, совершенно очевидно, Байден сдал, и поэтому выбор американцы на этом этапе уже давно делали не между Трампом и Байденом, а за или против Дональда Трампа. Фактор Байдена в последнее время практически равнялся нулю. Поэтому снятие его с гонки на самом деле в этом смысле мало что меняет», — сказал он.

Зампред отметил, что на данный момент «многое зависеть от того, кто примет на себя бремя лидера от демократов», однако он убежден, что при отсутствии ошибок и внешнего вмешательства у Трампа есть все шансы на победу. Однако, как подчеркнул Косачев, прогнозы давать не стоит.

«Предвыборная кампания всегда сопровождается радикальной риторикой, я бы здесь не испытывал никаких завышенных ожиданий. Трамп — человек абсолютно прагматичный, и для него Америка превыше всего», — отметил зампред.

Ранее в этот день Байден отказался от участия в президентской гонке как кандидат от Демократической партии и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на пост главы государства от Демократической партии. Он призвал демократов объединиться и одержать победу над Трампом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала отказ от участия Байдена в президентской гонке, заявив, что следующим шагом должно стать расследование сговора американских СМИ и политических кругов, которые скрывали факты о ментальном состоянии политика.

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.