Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о четырех авиаударах США и Великобритании по Йемену
Общество
Мощный ливень накрыл Москву
Армия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Общество
Организаторы выступления Глюкозы в Красноярске намерены подать в суд на артистку
Мир
Хуситы заявили об отсутствии «красных линий» в ответе на авиаудары Израиля
Мир
Канцлер Германии Шольц признался, что пользуется ламповым телевизором
Мир
Путин заявил о неизменной поддержке Сирии в отстаивании суверенитета
Общество
Фадеев заявил о намерении подать иск к Глюкозе о запрете петь его песни
Происшествия
Экс-министра спорта Дагестана Магомедова госпитализировали из СИЗО №1 в Москве
Политика
В Госдуме назвали слова Зеленского о переговорах с РФ игрой на западную публику
Происшествия
В двух районах Бурятии ввели режим ЧС из-за обрушения моста
Мир
Джо Байден отказался от участия в президентской гонке
Мир
Зеленский признал сложную для ВСУ ситуацию с потерями на фронте
Мир
В Германии заявили о провале санкций против РФ
Мир
Байден вышел из президентской гонки. Что это значит
Мир
Захарова прокомментировала решение Байдена выйти из президентской гонки
Мир
Байден поддержал выдвижение Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов
Мир
Пушков сделал прогноз о будущем США при выдвижении Клинтон кандидатом в президенты
Сюжет:

В Совфеде сочли незначительными последствия выхода Байдена из предвыборной гонки

Косачев: снятие Байдена с президентской гонки мало что меняет
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выход действующего лидера США Джо Байдена из президентской гонки почти ничего не меняет, так как среди избирателей его влияние практически равнялось нулю. Об этом 21 июля «Известиям» заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«В последние месяцы, совершенно очевидно, Байден сдал, и поэтому выбор американцы на этом этапе уже давно делали не между Трампом и Байденом, а за или против Дональда Трампа. Фактор Байдена в последнее время практически равнялся нулю. Поэтому снятие его с гонки на самом деле в этом смысле мало что меняет», — сказал он.

Зампред отметил, что на данный момент «многое зависеть от того, кто примет на себя бремя лидера от демократов», однако он убежден, что при отсутствии ошибок и внешнего вмешательства у Трампа есть все шансы на победу. Однако, как подчеркнул Косачев, прогнозы давать не стоит.

«Предвыборная кампания всегда сопровождается радикальной риторикой, я бы здесь не испытывал никаких завышенных ожиданий. Трамп — человек абсолютно прагматичный, и для него Америка превыше всего», — отметил зампред.

Ковид у Байдена: президент США в третий раз заболел инфекцией
Избиратели обеспокоены его здоровьем, а СМИ предполагают, что это первый шаг к его выходу из гонки

Ранее в этот день Байден отказался от участия в президентской гонке как кандидат от Демократической партии и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на пост главы государства от Демократической партии. Он призвал демократов объединиться и одержать победу над Трампом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала отказ от участия Байдена в президентской гонке, заявив, что следующим шагом должно стать расследование сговора американских СМИ и политических кругов, которые скрывали факты о ментальном состоянии политика.

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024