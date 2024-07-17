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Американист усомнился в вероятности покушения на Трампа со стороны Ирана

Американист Дудаков: США пытаются демонизировать Иран
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Американист-политолог Малек Дудаков 17 июля в беседе с «Известиями» отверг вероятность покушения на экс-президента США Дональда Трампа со стороны Ирана.

Накануне издание Politico написало, что американская разведка не исключила, что на Трампа могут быть совершены новые попытки покушения. По данным двух высокопоставленных чиновников, администрация главы Белого дома Джо Байдена якобы собрала сведения из разных источников об угрозах со стороны Ирана.

«В Америке уже какое-то время продолжается истерика о том, что Иран якобы планирует те или иные террористические акты на территории США. Несмотря на то что ни одного из таких актов не случилось на текущий момент, тем не менее американские спецслужбы обвиняли Иран в том, что якобы он планировал теракты против экс-президента США Джорджа Буша-младшего, против экс-советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, против экс-госсекретаря США Майка Помпео и теперь якобы против Трампа, причем мотивацией якобы служит то, что Трамп, Помпео и Болтон приняли решение об убийстве генерала Касема Сулеймани, и вот это якобы такая месть», — сказал Дудаков.

По словам американиста, это не первое агрессивное действие со стороны США, однако возникает вопрос: почему именно сейчас иранцы планируют устроить теракт?

«Не говоря о том, что каких-то фактов, подтверждающих это, нет. На текущий момент всё это напоминает скорее некую демонизацию Ирана со стороны американского истеблишмента. И я вполне допускаю, что они пытаются просто-напросто «заговорить» историю с покушением на Трампа, хотя они сами признают, что напрямую это не связано с Ираном. Но так как много людей не очень активно следят за политикой, у них будет складываться впечатление, что было покушение и тут еще про Иран говорят. Хотя напрямую это не связано, но такой ассоциативный ряд будет формироваться, что не внутри Америки стоит искать оппонентов Трампа, которые такие покушения устраивают, а во вне», — сказал эксперт.

Также Дудаков допустил, что таким образом «глубинное американское государство» пытается сорвать любые возможные переговоры будущей администрации Трампа, если он победит на выборах, с реформистами в Иране.

«Потому что у Трампа были некоторые предложения за последние месяцы начать переговоры с Ираном по нормализации ситуации с хуситами, по Израилю, по «Хезболле» и так далее. Но я думаю, что действительно те, кто не заинтересован в урегулировании кризиса на Ближнем Востоке, попытаются заранее сорвать диалог и в общем пугают того же Трампа тем, что якобы иранцы организуют против него теракт», — заключил политолог.

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16 июля постоянное представительство Ирана при ООН отвергло обвинения в адрес Тегерана в покушении на Трампа.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще два человека были ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

В США в причастности к покушению на Трампа ранее заподозрили его охрану. Так, журналистка Сьюзан Крэбтри заявила о том, что секретная служба была перенаправлена на мероприятие, в котором принимала участие жена Байдена Джилл. А экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» отметил, что сотрудники охранной службы специально поздно среагировали на атаку.

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