Иран отверг обвинения в покушении на Дональда Трампа

Постоянное представительство Ирана при ООН отвергло обвинения в адрес Тегерана в покушении на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом 16 июля сообщило агентство IRNA со ссылкой на представителя Ирана в ООН.

«Эти обвинения безосновательны и предвзяты», — приводит агентство слова представителя Исламской Республики Иран при ООН.

Ранее в этот день сообщалось, что телеканал CNN узнал о получении США данных о якобы подготовке Ираном покушения на Трампа. В публикации отмечается, что такая осведомленность привела к тому, что Секретная служба в последние недели усилила меры безопасности вокруг бывшего американского лидера. По словам источников телеканала, нет каких-либо указаний на то, что подозреваемый в покушении Томас Мэтью Крукс был связан с этим заговором Ирана.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

Позднее телеканал CNN сообщал, что правоохранители заметили стрелявшего в экс-президента еще до начала предвыборного митинга и посчитали его поведение подозрительным. Они доложили по радиосвязи о необходимости проследить за мужчиной, и эти сведения дошли до секретной службы.

В США в причастности к покушению на Трампа ранее заподозрили его охрану. Так, журналистка Сьюзан Крэбтри заявила о том, что секретная служба была перенаправлена на мероприятие, в котором принимала участие жена президента США Джо Байдена Джилл. А экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» отметил, что сотрудники охранной службы специально поздно среагировали на атаку.