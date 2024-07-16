CNN узнал о получении США данных о якобы подготовке Ираном покушения на Трампа

Разведслужбы Соединенных Штатов несколько недель назад получили информацию о том, что Иран якобы планировал покушение на бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом во вторник, 16 июля, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на информированные источники.

В публикации отмечается, что такая осведомленность привела к тому, что Секретная служба в последние недели усилила меры безопасности вокруг бывшего американского лидера. По словам источников телеканала, нет каких-либо указаний на то, что подозреваемый в покушении Томас Мэтью Крукс был связан с этим заговором Ирана.

«Мы не комментируем вопросы безопасности президента Трампа. Все вопросы следует направлять в Секретную службу США», — приводит CNN заявление предвыборного штаба кандидата, отмечая, что вопрос о том, были ли подробности о якобы угрозе со стороны Ирана переданы бывшему главе государства, остается открытым.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

Позднее телеканал CNN сообщал, что правоохранители заметили стрелявшего в экс-президента еще до начала предвыборного митинга и посчитали его поведение подозрительным. Они доложили по радиосвязи о необходимости проследить за мужчиной, и эти сведения дошли до секретной службы.

В США в причастности к покушению на Трампа ранее заподозрили его охрану. Так, журналистка Сьюзан Крэбтри заявила о том, что секретная служба была перенаправлена на мероприятие, в котором принимала участие жена президента США Джо Байдена Джилл. А экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» отметил, что сотрудники охранной службы специально поздно среагировали на атаку.