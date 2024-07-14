СМИ сообщили о реакции силовиков на стрелявшего в Трампа еще до митинга
Правоохранители восприняли стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа мужчину как угрозу еще до начала предвыборного митинга. Об этом 14 июля сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя в силовых структурах.
«Стрелявший на митинге в бывшего президента Дональда Трампа в субботу вечером был замечен за пределами мероприятия местными сотрудниками правоохранительных органов, которые посчитали, что он мог вести себя подозрительно возле рамок металлоискателей», — говорится в сообщении.
По данным телеканала, полицейские доложили по радиосвязи о необходимости проследить за мужчиной, и эти сведения дошли до Секретной службы. Позже очевидцы сообщили в правоохранительные органы о том, что они видели на крыше вооруженного мужчину.
Нападение на Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо.
Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Позднее в СМИ сообщалось, что погиб бывший начальник пожарной охраны города Буффало Кори Комператоре. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.
Политический оппонент Трампа, президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой.