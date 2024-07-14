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На митинге Трампа погиб экс-начальник пожарной охраны Буффало

Daily Mail: на митинге Трампа погиб экс-начальник пожарной охраны Буффало
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Фото: соцсети
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На предвыборном митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа погиб бывший начальник пожарной охраны города Буффало Кори Комператоре, сообщает 14 июля Daily Mail.

Мужчина находился вместе с семьей позади трибуны, за которой выступал Трамп. По словам его родственников, 50-летний американец погиб как герой, защищая своих дочерей и жену от выстрелов.

Присутствующие на митинге пытались спасти жизнь раненого Комператоре. Как рассказал журналистам врач отделения неотложной помощи, он проводил сердечно-легочную реанимацию пострадавшего после того, как в него попала пуля.

«Я услышал выстрелы. Сначала я подумал, что это петарды. Кто-то там кричал: «В него стреляли, в него стреляли», — рассказал медик.

Дочь мужчины Элисон назвала его «лучшим отцом, о котором только можно мечтать». По ее словам, когда раздались выстрелы, Комператоре быстро повалил дочерей и жену на землю, прикрывая их своим телом.

«Митинг Трампа в Пенсильвании унес жизнь моего брата, Кори Комператоре. Ненависть к одному человеку унесла жизнь другого человека, которого мы любили больше всего. Он был героем, который защитил своих дочерей», — написала сестра погибшего в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро сказал, что Комператоре погиб как герой, защищая семью от града пуль.

Покушение на Трампа: в экс-президента США стреляли на предвыборном митинге
Политик отделался легким ранением, подозреваемый ликвидирован

Нападение на Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное по касательной траектории ранение в ухо. Нападавший был ликвидирован.

Слова поддержки Трампу выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие, в том числе европейские лидеры.

Переживший покушение премьер Словакии Роберт Фицо указал на то, что оппоненты Трампа пытаются «заткнуть ему рот» и в результате подстрекательств общественности нашелся «бедолага, который взялся за оружие». Сын пострадавшего политика Дональд Трамп – младший, в свою очередь, заявил, что его отец никогда не перестанет бороться за спасение страны.

Политический оппонент Трампа президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию. При этом в соцсетях распространились записи, в которых пользователи празднуют покушение на Трампа.

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