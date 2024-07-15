Экс-аналитик ЦРУ допустил причастность Секретной службы к покушению на Трампа

Секретная служба США могла быть причастна к покушению на кандидата в президенты страны Дональда Трампа на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Таким мнением с «Известиями» 15 июля поделился экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его мнению, сотрудники Секретной службы не справились с работой — они опоздали. Сначала он был склонен думать, что они просто некомпетентны.

«Но, похоже, они (контрснайперы. — Ред.) увидели стрелявшего, медленно отреагировали, начав стрелять в него только после того, как он выстрелил, что я могу интерпретировать как то, что в некоторой степени Секретная служба, возможно, соучаствовала в попытке убить Трампа. Потому что нет никакого объяснения, почему Секретная служба не предотвратила покушение», — заявил Джонсон.

Также бывший аналитик ЦРУ отметил плохие навыки обращения с оружием сотрудников службы.

«Меня это не удивляет, потому что даже в так называемых элитных подразделениях, таких как Секретная служба, не всегда хорошо владеют навыками обращения с огнестрельным оружием», — уточнил он.

Нападение на Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо.

Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Позднее в СМИ сообщалось, что погиб бывший начальник пожарной охраны города Буффало Кори Комператоре. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.

Также телеканал CNN сообщал, что правоохранители заметили стрелявшего в экс-президента еще до начала предвыборного митинга и посчитали его поведение подозрительным. Они доложили по радиосвязи о необходимости проследить за мужчиной, и эти сведения дошли до Секретной службы.

Политический оппонент Трампа, президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой.