Реклама
Прямой эфир
Общество
В Крыму сообщили о начале подсчетов ущерба от терактов на Крымском мосту
Мир
Трамп выступил против антироссийских санкций
Мир
Республиканцы назвали отказ Байдена вести диалог с РФ по Украине слабостью
Мир
Москва не получала от Берна обращения по второму «саммиту мира»
Экономика
В Минсельхозе не видят рисков для нового урожая из-за аномальной жары
Мир
Голландская журналистка указала на провал санкций ЕС против России
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Кувейта палестино-израильский конфликт
Мир
В МИДе указали на поиск Западом новых возможностей для переговоров с РФ
Армия
Подразделение БПЛА ВДВ уничтожило САУ 2С1 «Гвоздика» на правом берегу Днепра
Мир
Лавров и глава МИД Бахрейна подтвердили интерес к внешнеполитической координации
Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА
Армия
Военные ВС РФ уничтожили 16 пунктов управления беспилотниками ВСУ
Экономика
Из-за жаркой погоды аграрии России рискуют недополучить часть овощей
Экономика
Банкам с 2025 года хотят кратно поднять штрафы за обман россиян
Мир
В раду внесли законопроект о лишении государственных наград за поддержку России
Мир
Американский сенатор назвал обещание Украине членства худшим решением НАТО
Мир
Госдеп отверг предложение Лаврова устранить первопричины кризиса на Украине
Армия
Российская ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ над Брянской областью
Сюжет:

СМИ сообщили о возможности новых попыток покушения на Трампа

Politico: новые попытки покушения на Трампа могут произойти в ближайшие недели
0
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская разведка не исключила, что на бывшего президента США Дональда Трампа могут быть совершены новые попытки покушения. Об этом 16 июля сообщило издание Politico.

По данным двух высокопоставленных чиновников, администрация главы Белого дома Джо Байдена якобы собрала сведения из разных источников об угрозах со стороны Ирана. Отмечается, что покушения на Трампа могут произойти в ближайшие недели.

Говоря о возможной угрозе со стороны Тегерана, Politico утверждает, что страна якобы традиционно представляла угрозу для выборов в Соединенных Штатов, в первую очередь посредством онлайн-дезинформации и различных кампаний. При этом американские чиновники на протяжении многих лет предупреждали о попытках Ирана повлиять на голосование.

Вместе с тем подчеркивается, что Тегеран в течение длительного периода времени вынашивал план против Трампа за убийство высокопоставленного генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

Пулевая буря: как покушение на Трампа повлияет на выборы в США
И что стоит за попыткой убийства кандидата в президенты

Накануне сообщалось, что телеканал CNN узнал о получении США данных о якобы подготовке Ираном покушения на бывшего лидера страны. В публикации отмечается, что такая осведомленность привела к тому, что Секретная служба в последние недели усилила меры безопасности вокруг экс-главы Белого дома. Тегеран отверг обвинения.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Он получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

В США в причастности к покушению на Трампа ранее заподозрили его охрану. Так, журналистка Сьюзан Крэбтри заявила о том, что секретная служба была перенаправлена на мероприятие, в котором принимала участие жена президента США Джо Байдена Джилл. А экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» отметил, что сотрудники охранной службы специально поздно среагировали на атаку.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024