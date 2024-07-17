СМИ сообщили о возможности новых попыток покушения на Трампа

Американская разведка не исключила, что на бывшего президента США Дональда Трампа могут быть совершены новые попытки покушения. Об этом 16 июля сообщило издание Politico.

По данным двух высокопоставленных чиновников, администрация главы Белого дома Джо Байдена якобы собрала сведения из разных источников об угрозах со стороны Ирана. Отмечается, что покушения на Трампа могут произойти в ближайшие недели.

Говоря о возможной угрозе со стороны Тегерана, Politico утверждает, что страна якобы традиционно представляла угрозу для выборов в Соединенных Штатов, в первую очередь посредством онлайн-дезинформации и различных кампаний. При этом американские чиновники на протяжении многих лет предупреждали о попытках Ирана повлиять на голосование.

Вместе с тем подчеркивается, что Тегеран в течение длительного периода времени вынашивал план против Трампа за убийство высокопоставленного генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

Накануне сообщалось, что телеканал CNN узнал о получении США данных о якобы подготовке Ираном покушения на бывшего лидера страны. В публикации отмечается, что такая осведомленность привела к тому, что Секретная служба в последние недели усилила меры безопасности вокруг экс-главы Белого дома. Тегеран отверг обвинения.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Он получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

В США в причастности к покушению на Трампа ранее заподозрили его охрану. Так, журналистка Сьюзан Крэбтри заявила о том, что секретная служба была перенаправлена на мероприятие, в котором принимала участие жена президента США Джо Байдена Джилл. А экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» отметил, что сотрудники охранной службы специально поздно среагировали на атаку.