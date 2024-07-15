Зеленский сообщил о нехватке 25 систем ПВО Patriot для Украины

Украина нуждается еще в 25 системах противовоздушной обороны (ПВО). Такое заявление 15 июля сделал президент страны Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, во время пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Я могу сказать, сколько нам вообще нужно Patriot. Чтобы полностью закрыть небо Украины, по мнению наших военных, нам требуется 25 систем», — заявил он в ходе выступления, трансляция которого велась на YouTube-канале офиса президента.

При этом Зеленский отметил, что Украине нужны не только Patriot, но и другие западные системы ПВО.

Также он прокомментировал анонсированные передачи Киеву истребителей F-16. Глава государства подчеркнул, что они укрепляют украинскую армию, но в то же время их недостаточно для полноценного противостояния РФ.

«Их будет недостаточно. Они определенно укрепляют нас, но хватит ли этих самолетов, чтобы сражаться наравне с российским воздушным флотом? Я считаю, что этого будет недостаточно», — высказался Зеленский.

Во время саммита НАТО в Вашингтоне страны — члены альянса приняли решение поставить Украине десятки систем ПВО на сумму более $1 млрд и сделать это направление приоритетным для оказания военной помощи.

На Западе пришли к решению, что Украина получит от Италии четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, а также систему SAMP-T. Кроме того, Киеву планируется поставить десятки систем ПВО NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

Затем, 11 июля, президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что передача Украине систем ПВО стран НАТО опасна для них самих, поскольку в таком случае западные государства наверняка останутся без эффективной защиты.

Кроме того, президент США Джо Байден, нидерландский премьер Дик Схооф и глава датского правительства Метте Фредериксен заявили 10 июля, что начали передачу истребителей F-16 Украине. Уточнялось, что эти истребители появятся в небе над Украиной этим летом.

При этом агентство Bloomberg сообщило, что украинская армия получит от Запада лишь около 20 самолетов данного типа из 300 запрашиваемых. При этом журнал National Interest отмечал, что F-16 «не выживут» в подконтрольном России воздушном пространстве.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.