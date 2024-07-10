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США, Дания и Нидерланды сообщили о начале процесса передачи F-16 Украине

США, Дания и Нидерланды передают Украине эскадрильи истребителей F-16
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Фото: Global Look Press/Harald Tittel
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Украинские военные смогут использовать истребители, переданные США, Нидерландами и Данией, уже этим летом. Такое заявление сделали американский президент Джо Байден, нидерландский премьер Дик Схооф и глава датского правительства Метте Фредериксен.

«Процесс передачи этих F-16 в настоящее время идет, и Украина будет летать на оперативных F-16 этим летом. Мы не можем предоставить дополнительные подробности в настоящее время из-за проблем с эксплуатационной безопасностью», — говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

Отмечается, что власти государств стремятся к укреплению воздушных возможностей Украины, в том числе посредством отправки эскадрилий истребителей F-16. Кроме того, коалиция будет поддерживать обеспечение самолетов и обучение пилотов.

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Ранее в этот день в Осло также сообщили намерении передать Киеву шесть истребителей данного типа. Глава кабмина Норвегии Йонас Гар Стёре добавил, что государство постарается начать поставки в текущем году.

В Вашингтоне 9–10 июля проходит саммит НАТО. Так, стало известно, что Североатлантический альянс передаст Украине минимум €40 млрд в 2025 году. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также в среду назвал победу России на Украине самым большим риском для организации.

До этого, 7 июля, в Киеве прошла встреча встреча министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса с его украинским коллегой Рустемом Умеровым и президентом страны Владимиром Зеленским. Нидерландский чиновник тогда пообещал, что поставки F-16 не заставят себя долго ждать.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил 19 июня, что поставки западными странами Украине высокоточных вооружений, в частности истребителей F-16, с помощью которых предполагается наносить удары по территории РФ, являются грубым нарушением взятых на себя Западом ограничений в рамках международных обязательств.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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