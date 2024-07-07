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Главы минобороны и МИД Нидерландов приехали на Украину с официальным визитом

Новые главы минобороны и МИД Нидерландов приехали с визитом на Украину
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Новые главы министерств обороны и иностранных дел Нидерландов Рубен Брекельманс и Каспар Вельдкамп соответственно приехали на Украину с официальным визитом. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

«Министр обороны Рубен Брекельманс завершил свой первый официальный рабочий визит. Это был двухдневный визит на Украину вместе со своим коллегой Каспаром Вельдкампом по иностранным делам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что министр обороны Нидерландов встретился со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым и президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая.

«Нидерланды продолжат свои усилия по обучению новых украинских солдат и предоставлению Украине систем вооружения, боеприпасов и снаряжения. Обещанные F-16 тоже не заставят себя долго ждать», — заявил Брекельманс.

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Бывший министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила 2 июля, что страна выдала разрешение на поставку 24 истребителей F-16 Украине. Российский посол в Нидерландах РФ Владимир Тарабрин, комментируя данное решение, назвал его необдуманным.

После этого СМИ заявили, что после нанесения Вооруженными силами (ВС) России ударов по украинским аэродромам в Полтавской области Украина может разместить часть ожидаемых от западных государств истребителей F-16 в Польше.

При этом 24 апреля газета Le Monde со ссылкой на источник указала, что украинские летчики не смогут управлять западной авиацией на передовой как минимум до конца 2024 года. Кроме того, как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг 5 апреля, поставки истребителей F-16 Украине важны, но не смогут кардинально изменить ход боевых действий.

Президент России Владимир Путин еще в марте заявил, что поставка F-16 на Украину не поменяет положения дел на поле боя. Эти истребители также будут законной целью для РФ, если их станут запускать из третьих стран.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года российский президент заявил после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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