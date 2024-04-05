Столтенберг признал невозможность F-16 кардинально изменить ход конфликта

Поставки истребителей F-16 Украине важны, но не смогут кардинально изменить ход боевых действий, заявил 5 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Bild на русском».

Факт того, что союзники по НАТО поставляют F-16 и тренируют пилотов, является примером значительной военной поддержки Украины, отметил он.

«Но ситуацию на поле боя не может изменить одна система. Это не серебряная пуля, которая может изменить всю <военную операцию>. Однако F-16 важны», — сказал генсек.

Ранее, 31 марта, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил уверенность в том, что Россия может уничтожить истребители F-16, которые планируют поставлять Украине.

До этого, 28 марта, президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос о поставках F-16 на Украину западными странами. Он выразил мнение, что истребители не смогут поменять ситуацию на поле боя. По его словам, если эти самолеты будут запускать из третьих стран, они станут легитимной целью для РФ.

Перед этим, 19 марта, министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что Киев продолжает сотрудничество с западными странами по поставке истребителей F-16. Переговоры идут с США, Данией, Бельгией, Нидерландами, Румынией и рядом других стран.

До этого, 11 марта, газета The New York Times сообщила, что обучение летчиков ВВС Украины управлению истребителями F-16 в Дании застопорилось на несколько месяцев из-за незнания ими английского языка. Кроме того, управлению самолетами будут обучаться всего 12 украинских пилотов, что даже не составляет полную авиационную эскадрилью.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.