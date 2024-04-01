В США заявили о способности России уничтожить F-16 вне Украины

Россия обладает возможностью уничтожить истребители F-16, которые планируют поставлять Украине, даже вне ее территории. Об этом 31 марта в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, есть возможность, что самолеты будут находиться на полигонах соседних с Украиной стран НАТО.

«Если они будут находиться в Румынии или Польше, их уничтожат и там», — сказал он.

Как указал Джонсон, Россия обладает существенными возможностями благодаря ракетам.

Ранее, 28 марта, президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос о поставках истребителей F-16 на Украину западными странами. Даже если западные страны поставят Украине истребители F-16, они не смогут поменять ситуацию на поле боя, указал Путин. По его словам, если F-16 будут запускать из третьих стран, они станут легитимной целью для РФ.

19 марта министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что Киев продолжает сотрудничество с западными странами по поставке истребителей F-16. По его словам, переговоры идут с США, Данией, Бельгией, Нидерландами, Румынией и рядом других стран.

До этого, 11 марта, газета The New York Times сообщила, что обучение летчиков ВВС Украины управлению истребителями F-16 в Дании застопорилось на несколько месяцев из-за незнания ими английского языка. Кроме того, управлению самолетов будут обучаться всего 12 украинских пилотов, что даже не составляет полную авиационную эскадрилью.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.