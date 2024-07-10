Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16. Об этом в ходе саммита НАТО в Вашингтоне заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.

«Способность Украины защитить себя от атак с воздуха имеет решающее значение в ее битве против России. Норвегия сейчас решила, что мы передадим Украине шесть истребителей F-16», — передает его слова газета VG.

Глава норвежского правительства добавил, что Осло постарается начать поставки в текущем году.

Кроме того, вопрос о передаче истребителей данного типа обсуждался и Нидерландами. Так, Министр обороны страны Рубен Брекельманс встретился со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым и президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. Брекельманс во время визита в Киев 7 июля пообещал, что поставки F-16 не заставят себя долго ждать.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил 19 июня, что поставки западными странами Украине высокоточных вооружений, в частности истребителей F-16, с помощью которых предполагается наносить удары по территории РФ, являются грубым нарушением взятых на себя Западом ограничений в рамках международных обязательств.

Между тем глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 4 июня в разговоре с «Известиями» рассказал, что Россия будет сбивать истребители F-16, когда они появятся у Киева.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.