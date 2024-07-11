Президент Словакии заявил об опасности для НАТО передачи ПВО Украине

Передача средств противовоздушной обороны (ПВО) Киеву делает уязвимым воздушное пространство стран НАТО. Об этом 10 июля заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.

«Для Словакии как для представителя восточного фланга НАТО крайне важно укреплять противовоздушную оборону. <…> Передача еще нескольких систем ПВО Украине означает, что их будет недостаточно самим странам НАТО, и Словакия, скорее всего, останется без эффективной защиты воздушного пространства», — цитирует политика новостное агентство Teraz.

Пеллегрини добавил, что планирует поднять этот вопрос на саммите НАТО, который проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Вместе с тем президент отметил, что Словацкая Республика внесет свою долю в пакет помощи НАТО для Вооруженных сил Украины (ВСУ) общей суммой €40 млрд и включит эти расходы в перечень трат долей 2% на оборону Словакии.

Тем не менее Пеллегрини категорически выступил против включения Украины в состав Североатлантического альянса в разгар конфликта.

10 июля во время саммита НАТО в Вашингтоне страны — члены альянса приняли решение поставить Украине десятки систем противовоздушной обороны на сумму более $1 млрд и сделать это направление приоритетным для оказания военной помощи. Страны Запада пришли к решению, что Украина получит от Италии четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, а также систему SAMP-T. Кроме того, Киеву планируется поставить десятки систем ПВО NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

Тогда же президент США Джо Байден, выступая на открытии саммита НАТО в Вашингтоне, заявил, что страны Запада планируют поставить Украине в ближайшие месяцы пять стратегических и десятки тактических систем противовоздушной обороны.

До этого, 5 июля, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что главной темой саммита НАТО станут поставки оружия Киеву. Тогда же представитель администрации США высокого ранга на онлайн-брифинге сообщил, что правительство планирует объявить о новых мерах укрепления ПВО Вооруженных сил Украины.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.