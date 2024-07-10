США и союзники заявили о планах поставить на Украину системы ПВО более чем на $1 млрд

Соединенные Штаты вместе с союзными странами намереваются поставить Украине десятки систем противовоздушной обороны (ПВО) на сумму более $1 млрд и сделать это направление приоритетным для оказания военной помощи, следует из опубликованного 9 июля на сайте Белого дома совместного заявления США, Германии, Румынии, Италии и Нидерландов.

Страны Запада пришли к решению, что Украина получит от Италии четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, а также систему SAMP-T. Кроме того, Киеву планируется поставить десятки систем ПВО NASAM, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

При этом ключевую роль в обеспечении Украины системами ПВО будет играть Канада, Испания, Норвегия и Великобритания.

Тем временем США планирует к следующему году привести число поставляемых ракет-перехватчиков к нескольким сотням.

«Укрепляя противовоздушную оборону Украины, мы благодарны коалиции более 50 стран, которая продолжает оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности, а также Инициативе немедленных действий по противовоздушной обороне, которой партнеры пообещали поддержать более $1 млрд», ― гласит заявление.

Тогда же президент США Джо Байден, выступая на открытии саммита НАТО в Вашингтоне, заявил, что страны Запада планируют поставить Украине в ближайшие месяцы пять стратегических и десятки тактических систем противовоздушной обороны.

До этого, 5 июля, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что главной темой саммита НАТО станут поставки оружия Киеву. Тогда же представитель администрации США высокого ранга на онлайн-брифинге сообщил, что правительство планирует объявить о новых мерах укрепления ПВО Вооруженных сил Украины.

Ранее, 3 июля, информагентство DPA сообщило, что Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя многолетние финансовые обязательства по поддержке Украины. До этого, 14 июня, министры обороны стран блока не согласовали обязательство в долгосрочном режиме выделять $40 млрд в год Украине на оружие.

При этом 12 июня Столтенберг заявил, что для стран альянса поставки оружия Украине должны стать обязательными, чтобы увеличить их масштабность и надежность. Он пояснил, что командные структуры блока под руководством генерала Кристофера Каволи будут контролировать этот процесс, так как до сих пор в поддержке Киева со стороны западного лагеря наблюдалась непоследовательность.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявила Россия после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.