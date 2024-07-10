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Байден пообещал поставить Киеву десятки систем ПВО

Байден: Украина получит от Запада десятки систем ПВО, включая стратегические
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Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis
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США и союзники в ближайшие месяцы поставят пять стратегических и десятки тактических систем противовоздушной обороны (ПВО) Украине. Об этом во вторник, 9 июля, заявил во время выступления на открытии саммита НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден.

«Соединенные Штаты, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине пять дополнительных стратегических систем ПВО. В ближайшие месяцы Соединенные Штаты и наши партнеры предоставят Украине десятки дополнительных тактических систем ПВО», — сказал он.

Отдельно Байден подчеркнул, что в 2025 году Киев также получит сотни ракет-перехватчиков для ПВО.

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5 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что главной темой саммита НАТО станут поставки оружия Киеву. Тогда же представитель администрации США высокого ранга на онлайн-брифинге сообщил, что правительство планирует объявить о новых мерах укрепления ПВО Вооруженных сил Украины.

Ранее, 3 июля, информагентство DPA сообщило, что Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя многолетние финансовые обязательства по поддержке Украины. До этого, 14 июня, министры обороны стран блока не согласовали обязательство в долгосрочном режиме выделять $40 млрд в год Украине на оружие.

При этом 12 июня Столтенберг заявил, что для стран альянса поставки оружия Украине должны стать обязательными, чтобы увеличить их масштабность и надежность. Он пояснил, что командные структуры блока под руководством генерала Кристофера Каволи будут контролировать этот процесс, так как до сих пор в поддержке Киева со стороны западного лагеря наблюдалась непоследовательность.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявила Россия после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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