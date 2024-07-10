Блинкен сообщил о начале передачи Данией и Нидерландами самолетов F-16 Украине

Дания и Нидерланды приступили к передаче Украине истребителей F-16. Об этом заявил в среду, 10 июля, государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Выступая на одном из мероприятий в рамках саммита НАТО в Вашингтоне, он указал, что боевые самолеты «уже в пути».

«Эти самолеты появятся в небе над Украиной нынешним летом», — уточнил Блинкен.

Уточняется, что количество передаваемых F-16, а также точная дата прибытия истребителей в Киев неизвестны.

Боевой самолет находится на вооружении 25 стран и активно использовался в операциях НАТО против Югославии и в конфликтах на Ближнем Востоке. Кроме того, максимальная скорость F-16 составляет 2178 км/ч на высоте 12,2 тыс. м.

Ранее, 2 июля, разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 Вооруженным силам Украины (ВСУ) выдали в Нидерландах.

3 июня в минобороны Нидерландов сообщили, что страна не будет ограничивать применение украинской армией истребителей F-16, которые передаст Киеву Амстердам, на территориях РФ.

Президент России Владимир Путин еще 28 марта заявил, что поставка F-16 на Украину не поменяет положения дел на поле боя. Эти истребители также будут законной целью для РФ, если их станут запускать из третьих стран.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киеву.