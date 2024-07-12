СМИ предрекли Украине поставку меньшего количества F-16, чем рассчитывали в Киеве
Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат от Запада намного меньше истребителей F-16 летом этого года, чем рассчитывали. Об этом 12 июля сообщает Bloomberg.
«Отправка военных самолетов — очень разрекламированный элемент саммита НАТО в Вашингтоне на этой неделе — была озадачена задержками, вопросами по поводу запасных частей и языковым барьером между украинскими пилотами и их иностранными инструкторами. Планировщики также обеспокоены тем, что в стране недостаточно взлетно-посадочных полос», — пишет агентство.
Из 300 истребителей, на которые изначально рассчитывал Киев, на Украину попадут от 15 до 24 самолетов. При этом старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Джим Таунсенд выразил мнение, что украинские аэродромы станут «пикантными целями» для России.
Ранее, 10 июля, в этот день президент США Джо Байден, нидерландский премьер Дик Схооф и глава датского правительства Метте Фредериксен заявили, что ВСУ смогут использовать истребители, переданные Соединенными Штатами, Нидерландами и Данией. Также американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что эти истребители появятся в небе над Украиной этим летом.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это в ответ на вопрос «Известий», заявила, что передача Западом истребителей F-16 Киеву свидетельствует о том, что Вашингтон возглавляет «банды войны». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в свою очередь, отметил, что передача истребителей F-16 Украине не повлияет на ход спецоперации и ничего не изменит.
Москва неоднократно предупреждала о недопустимости подобных шагов. Президент России Владимир Путин заявил 19 июня, что поставки высокоточных вооружений, в частности F-16, с помощью которых предполагается наносить удары по территории РФ, являются грубым нарушением ограничений, взятых на себя Западом в рамках международных обязательств.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.