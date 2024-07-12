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Истребительная имитация: какую угрозу представляют F-16 для ВКС РФ

Почему украинские пилоты американских самолетов будут вынуждены избегать воздушных боев
Фото: REUTERS/USAF
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Страны НАТО планируют ускорить передачу истребителей F-16 Украине. В четверг, 11 июля, министр обороны Нидерландов назвал это важной задачей, а ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что ВСУ получат самолеты уже этим летом — Дания и Нидерланды уже находятся в процессе передачи. Что смогут противопоставить американским самолетам и их вооружению ВКС России? Сравнение боевых возможностей F-16 и российских Су-35С, Су-30СМ и Су-30СМ2 — в материале «Известий».

Модификации F-16

Первые F-16, которые получат ВСУ, будут из состава ВВС Дании и Нидерландов — 20 самолетов планируются к поставке из Дании и 24 самолета из Нидерландов. Вероятно, эти машины будут получены Киевом в течение второй половины 2024 года. Это будут модификации F-16AM/BM, то есть не самые современные модели, но прошедшие модернизационные мероприятия по оборудованию и системам вооружения.

Далее, в 2024–2025 годах планируются к поставке самолеты из Норвегии и Бельгии. Последняя сейчас располагает более 50 F-16, которые, вероятно, постепенно будут сниматься с вооружения, и часть из них планируется к передаче ВСУ. Норвегия же свои более 70 F-16 уже сняла с вооружения, и какая-то часть этих самолетов теперь также планируется к передаче Украине. Таким образом, есть вероятность получения Украиной в 2024–2025 годах около 100 F-16.

F-16

Норвежский истребитель F-16

Фото: TASS/EPA/Ole Berg-Rusten

Основная масса самолетов модификаций F-16AM и F-16BM выпущена в 1970–1980-е годы и в 1990–2000-е годы прошла модернизацию по программе MLU (Mid-Life Update). Большая часть европейского парка F-16 собиралась на европейских заводах в середине 1980-х годов. Модернизация MLU в основном была завершена к 2003 году и коснулась в основном оборудования, которое используется при выполнении боевых миссий. Был обновлен основной компьютер системы боевого управления, что позволило повысить быстродействие и расширить боевые возможности. Был модернизирован радар Westinghouse AN/APG-66(V2), у которого появилась возможность сопровождать до десяти целей одновременно с ведением огня одновременно по шести целям новыми ракетами AIM-120 AMRAAM. Все улучшенные самолеты получили спутниковую систему навигации GPS.

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Основное оружие воздушного боя всех F-16 — ракеты малой дальности AIM-9L Sidewinder с инфракрасными головками самонаведения. На средней и большой дальности используются ракеты AIM-120 AMRAAM с активной радиолокационной головкой самонаведения. Кстати, такие же используются в комплексах ПВО NASAMS. Для режима «воздух – земля» F-16 применяют широкий ассортимент управляемых ракет и корректируемых бомб: AGM-65G Maverick, GBU-12, GBU-24 и даже GBU-31 JDAM. Сам по себе самолет является легким сверхзвуковым истребителем четвертого поколения с одним двигателем и шестиствольной пушкой «Вулкан» калибра 20 мм.

AIM-120 AMRAAM

Ракета AIM-120 AMRAAM

Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Oliver Brandt

Вряд ли F-16, которые поставляются ВСУ, будут иметь возможность применять новейшую американскую дальнюю ракету NAIM-174B, запуск которой авиация ВМС США продемонстрировала на днях. Новый боеприпас «воздух – воздух» создан на базе зенитной SM-6 (RIM-174) и пока применялся на самолетах F/A-18E Super Hornet авианосного базирования в ходе недавних морских учений RIMPAC. Дальность действия может составлять более 300 км, и ракет такого класса достаточно давно не было на вооружении американской авиации.

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Су-30СМ и Су-30СМ2

Что смогут противопоставить украинским F-16 ВКС России? Российские многоцелевые истребители Су-30 в вариантах Су-30СМ и Су-30СМ2 по своим характеристикам заметно превосходят модернизированные самолеты F-16AM и F-16BM. Самолеты Су-30 входят в состав авиации ВМФ России и базируются в том числе в Крыму. Модели СМ и СМ2 оснащены, соответственно, двигателями АЛ-31Ф и АЛ-41Ф1С с управляемым вектором тяги и по своими боевым и маневренным возможностям заметно превосходят легкий F-16. Самолет Су-30СМ2 первый полет совершил только в 2021 году и кроме прочего оснащен совершенным радаром и комплексом вооружения, аналогичным оснащению самолета завоевания господства в воздухе Су-35С.

Российский многоцелевой истребитель Су-30СМ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По своим возможностям Су-30СМ и Су-30СМ2 являются многоцелевыми самолетами для выполнения миссий «воздух – воздух» и «воздух – земля». Они могут нести широкий ассортимент боевых средств воздушного боя — от скорострельной пушки калибра 30 мм до ракет малой дальности Р-73 и средней дальности Р-77, которая считается по многим параметрам аналогом американской AIM-120 AMRAAM. Модификация Су-30СМ2 может применять и новейшую дальнюю Р-37М с дистанцией до 300 км, которую ранее применяли только перехватчики МиГ-31БМ и Су-35С. Для поражения наземных целей Су-30СМ имеет широкую номенклатуру управляемых ракет тактического класса, корректируемых бомб и бомб с унифицированным модулем планирования и коррекции калибром до 500 кг.

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Самый маневренный в мире

Что же касается Су-35С, которых сегодня в составе ВКС России более 100 единиц, то никакой F-16 сравнивать с этим самолетом по боевым возможностям нельзя. Сейчас по возможностям в воздушном бою он является одним из самых совершенных в мире. Самолет в полной мере обладает сверхманевренностью поколения 4++ — сегодня с большой вероятностью это самый маневренный самолет в мире. Кроме того, на нем установлен мощный радар Н035 «Ирбис» с пассивной фазированной антенной решеткой и цифровым комплексом бортового управления. Су-35С несет вооружение на 12 точках подвески и применяет все современные российские ракеты воздушного боя — Р-73, Р-77 — и ракеты сверхбольшой дальности Р-37М. И, будучи многоцелевым самолетом, он несет и ударное вооружение «воздух – земля» — управляемые ракеты, бомбы, бомбы с УМПК.

Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России

Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России

Фото: РИА Новости

Таким образом, получается, что на большой дальности наши ракеты Р-37М могут поражать F-16 на дистанции до 300 км против радиуса работы ракет AMRAAM в 120 км. А в ближнем воздушном бою с маневренными и имеющими большой запас ракет малой дальности самолетами Су американским F-16 будет крайне сложно бороться. Почти невероятно. Следовательно, F-16, скорее всего, будут избегать воздушных боев и, видимо, будут использоваться в интересах ПВО в глубине украинской территории и как пусковые платформы западных крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и им подобных. И даже в таком качестве мы сможем наносить по ним удары сверхдальними ракетами. Вопрос только в своевременном обнаружении таких целей. Судя по всему, это будет решено и дальше: одна ракета — один F-16.

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