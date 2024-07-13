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NI рассказал о нежизнеспособности F-16 в подконтрольном РФ воздушном пространстве

NI: F-16 не выживут в подконтрольном России воздушном пространстве
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Фото: Global Look Press/Boris Roessler
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Истребители F-16 не выживут в подконтрольном России воздушном пространстве. Об этом 11 июля заявил журнал National Interest.

«Как только украинцы попадут в подконтрольное России воздушное пространство, вероятность выживания и ценности F-16 заметно уменьшится», — заявило издание, утверждая, что американский истребитель не станет «волшебной палочкой» для украинского президента Владимира Зеленского.

Журнал отметил, что, несмотря на преимущества F-16 по сравнению с советскими самолетами Украины, всё, что могут американские истребители, — это выиграть для Зеленского чуть больше времени.

National Interest рассказал, что F-16, который также является самолетом эпохи холодной войны, имеет ограниченное применение, планеру не хватает характеристик скрытности.

«Сегодня, учитывая восприимчивость сил противовоздушной обороны (ПВО), заметный планер просто не сможет выжить в контролируемом противником воздушном пространстве», — заключило издание.

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Редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев в материале для «Известий» 12 июля сравнил боевые возможности F-16 и российских самолетов. Эксперт отметил, что F-16 серьезно уступает по боевым возможностям российским Су-35С, которых сегодня в составе ВКС России более 100 единиц.

Ранее, 11 июля, портал Business Insider сообщил, что Зеленский спрогнозировал проблему истребителей F-16. По его словам, небольшое количество истребителей будет бесполезно в бою с многочисленными силами российской армии.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 10 июля заявил о неспособности F-16 повлиять на исход спецоперации. Картаполов добавил, что Россия давно готовится к передаче самолетов этого типа Вооруженным силам Украины..

В этот же день американский президент Джо Байден, нидерландский премьер Дик Схооф и глава датского правительства Метте Фредериксен заявили, что украинские военные смогут использовать истребители, переданные США, Нидерландами и Данией, уже этим летом. В Осло также сообщили намерении передать Киеву шесть истребителей.

Москва неоднократно предупреждала о недопустимости подобных шагов. Президент России Владимир Путин заявил 19 июня, что поставки высокоточных вооружений, в частности F-16, с помощью которых предполагается наносить удары по территории РФ, являются грубым нарушением взятых на себя Западом ограничений в рамках международных обязательств.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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