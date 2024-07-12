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В СМИ рассказали о бесполезности танков Abrams для ВСУ

Business Insider: танки Abrams не смогли вести бои на Украине
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Фото: Global Look Press/US Army
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Применять танки Abrams на Украине практически невозможно, так как им угрожают российские беспилотники, противотанковое оружие и мины. Об этом 11 июля написал Business Insider.

«Abrams признан «убийцей танков» и прославлен своей смертоносностью и тяжелой броней. <...> Однако Abrams не смог принять участия в боях на Украине, где массированные танковые атаки невозможны, а танковые бои редки, ему угрожают беспилотники, противотанковое оружие и мины», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что США отправили на Украину с задержкой всего 31 танк.

«Для сравнения, Украина получила около 300 боевых машин пехоты Bradley американского производства, что почти в десять раз превышает количество отправленных Abrams», — уточнил Business Insider, отметив, что из-за этого дефицита Abrams на поле боя становится легкой мишенью российской армии.

Портал также рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, спрогнозировал схожую проблему с истребителями F-16. По его словам, небольшое количество истребителей будут бесполезны в бою с многочисленными силами российской армии.

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Ранее, 10 июля, Зеленский заявил, что количество танков Abrams, которые США передали Киеву, не смогли изменить ситуацию на поле боя.

Минобороны РФ неоднократно сообщало о том, что российские военные уничтожают танки Abrams в зоне проведения специальной военной операции. Так, 3 июля, артиллеристы группировки войск «Центр» Вооруженных сил России (ВС РФ) ликвидировали еще одну военную машину производства США на авдеевском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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