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Эксперт сравнил боевые возможности F-16 и российских самолетов

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Истребители F-16, скорее всего, будут избегать воздушных боев и, видимо, будут использоваться в интересах ПВО в глубине украинской территории и как пусковые платформы западных крылатых ракет воздушного базирования, написал редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев в материале для «Известий».

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По его словам, на большой дальности ракеты Р-37М, которыми вооружены российские истребители, могут поражать F-16 на дистанции до 300 км против радиуса работы американских ракет AMRAAM в 120 км. А в ближнем воздушном бою с маневренными и имеющими большой запас ракет малой дальности самолетами Су американским F-16 бороться будет крайне сложно.

Эксперт отметил, что F-16 нельзя даже сравнивать по боевым возможностям с российским Су-35С, которых сегодня в составе ВКС России более 100 единиц. Сейчас по возможностям в воздушном бою он является одним из самых совершенных в мире.

Самолет в полной мере обладает сверхманевренностью поколения 4++ — с большой вероятностью это самый маневренный самолет в мире. Кроме того, на нем установлен мощный радар Н035 «Ирбис» с пассивной фазированной антенной-решеткой и цифровым комплексом бортового управления.

Су-35С несет вооружение на 12 точках подвески и применяет все современные российские ракеты воздушного боя — Р-73, Р-77 и ракеты сверхбольшой дальности Р-37М. И, будучи многоцелевым самолетом, он несет ударное вооружение «воздух – земля» — управляемые ракеты, бомбы, бомбы с универсальным модулем коррекции и планирования (УМПК).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Истребительная имитация: какую угрозу представляют F-16 для ВКС РФ

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