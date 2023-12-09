«Сухой» в воздухе: как будет развиваться истребитель Су-35С

Во время перелета в Абу-Даби борт № 1 — самолет президента Владимира Путина — сопровождали истребители ВКС России Су-35С с полным набором вооружения «воздух – воздух». Этот полет уже назвали лучшей рекламой отечественных истребителей . Хотя разработка и становление этого самолета шли не просто — проект даже был приостановлен. Как будет дальше развиваться этот перспективный авиационный комплекс и какие новые возможности дадут Су-35 российским ВКС — в материале «Известий» .

«Регион неспокойный»

Сопровождение выполнялось в несколько этапов, согласно программе полета Верховного главнокомандующего. На каждом из них самолеты проходили промежуточное обслуживание на аэродромах силами летного состава передовой авиационной команды , сообщили позже сами авиаторы.

Уникальная воздушная операция не относится к типовым задачам летчиков ВКС России, но они с ней справились .

В ходе полета борта № 1 над территорией Ирана к эскорту присоединились иранские истребители F-4, а над Персидским заливом группу сопровождали «Миражи» Объединенных Арабских Эмиратов.

Многоцелевые истребители Су-35С, сопровождавшие самолет с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, на аэродроме в Абу-Даби Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Столь серьезное сопровождение объяснил Дмитрий Песков: «Регион неспокойный. Если ОАЭ и Саудовская Аравия — это безопасные страны, то окружение, регион смежный, полно опасностей и непредсказуемостей. Поэтому принимались все меры для обеспечения безопасности главы РФ» .

Для многоцелевого истребителя Су-35С дальние полеты для сопровождения других самолетов или несения боевого дежурства не являются какими-то редкими задачами . Сегодня Су-35С — одна из основных боевых машин ВКС России, и не только в специальной военной операции .

Пришел на смену Су-27

Многоцелевой истребитель Су-35С разработан ОКБ им. П.О. Сухого как глубокая модернизация и развитие не менее легендарного Су-27 . История проекта уходит своими корнями в работы по созданию многоцелевой модификации Т-10М/Су-27М, которые были начаты еще в первой половине 1980-х годов.

Модификация в то время создавалась против американского самолета F-15. Обновленный Су-27 должен был гарантированно превосходить американского одноклассника в воздушном бою за счет сверхманевренности, богатого набора вооружения и за счет новой более совершенной РЛС.

Истребитель Су-27 в цехе авиаремонтного завода Минобороны России Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В то же время после появления в США новой управляемой ракеты «воздух – воздух» средней дальности AMRAAM AIM-120 возникла необходимость нашего адекватного ответа . Так, к 1990-м годам свет увидела новая советская ракета Р-77 РВВ-АЕ с активной радиолокационной системой наведения , которая позволяла обеспечить выполнение принципа «выстрелил и забыл».

В 1985 году был подготовлен эскизный проект Су-27М со всеми новшествами радиоэлектроники и систем вооружения. Первый полет прототип Т-10М-1 совершил в Летно-исследовательском институте (ЛИИ) имени Громова в Раменском 28 июня 1988-го . Самолет поднял в воздух ведущий летчик-испытатель ОКБ Олег Григорьевич Цой.

В начале 1990-х годов была выпущена опытная партия в 12 самолетов, которые приступили к испытаниям. Но времена были тяжелые, и авиапром начал поиск зарубежных заказчиков новой машины . В 1995 году было даже начато серийное производство Су-35 в Комсомольске-на-Амуре, но выпустили только три самолета . Наконец, 1 августа 1997 года на программе создания Т-10М/Су-35 был поставлен крест в пользу самолета Су-37 с более совершенными двигателями с управляемым вектором тяги . А позже была закрыта и программа Су-37.

В ближнем бою

В 2005 году было принято верное политическое решение о возобновлении разработки Су-35 под индексом Т-10БМ — «большая модернизация» . Почти сразу же было начато производство установочной серии нового самолета. Сборку первого прототипа второго поколения Су-35 — Т-10БМ борт № 901 — завершили летом 2007 года .

Самолет приступил к наземным испытаниям. Первый полет состоялся в ЛИИ имени Громова на аэродроме Раменское 19 февраля 2008 года . Новую машину поднял в воздух Сергей Богдан. Серийный Су-35 получил название Су-35С.

Новую машину оснастили двигателями с изменяемым вектором тяги АЛ-41Ф1С — точно такие же установлены на первых самолетах пятого поколения Су-57. Сегодня это одна из самых совершенных в мире силовых установок для истребителей .

Многофункциональный истребитель Су-35С, изготовленный ПАО «ОАК» для передачи Минобороны РФ в рамках исполнения государственного оборонного заказа Фото: ТАСС/пресс-служба ПАО «ОАК»

За счет своей аэродинамики и двигателей Су-35С обладает сверхманевренностью — может менять направление полета почти на 180 градусов и делать совершенно невероятные фигуры высшего пилотажа . Эти возможности делают самолет непревзойденным бойцом ближнего воздушного боя.

На нем установлено новейшее радиолокационное оборудование с РЛС с пассивной фазированной антенной решеткой Н035 «Ирбис» и цифровым комплексом бортового управления . Также он оснащен 12 точками подвески самого разнообразного вооружения.

Самолет-солдат

Су-35С несет полный спектр ракет «воздух – воздух»: малой дальности семейства Р-73, средней дальности Р-77 и даже сверхбольшой дальности — уникальные Р-37М (дальность действия до 300 км). Кроме того, Су-35С несет ударное вооружение «воздух – земля» — управляемые ракеты, бомбы, бомбы с УМПК . Уникальная машина и настоящий самолет-солдат.

Во время авиасалона МАКС-2009 на период с 2012 по 2015 год был подписан контракт о поставках ВВС России 48 самолетов Су-35С . Позже, уже в середине 2010-х годов, заключили дополнительное соглашение. Производство серийного многоцелевого истребителя Су-35С велось на Комсомольском-на-Амуре авиационном производственном объединении имени Юрия Гагарина.

Летчик истребителя Су-35С во время боевого вылета в зоне спецоперации Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Таким образом, пройдя крайне сложный период 1990-х годов и, по сути, выйдя в совершенно новом облике в 2000-е годы, Су-35С стал, видимо, лучшим истребителем воздушного боя современности .